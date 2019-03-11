Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из Приморья в Северную Корею можно будет доехать по мосту
Уже готово технико-экономическое обоснование понтонного моста
Россия завершила подготовку технико-экономического обоснования строительства автомобильного моста через реку Туманная (или Туманган, как ее называют корейцы) на границе РФ и КНДР, а также провела необходимые консультации. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ на заседании межправительственной комиссии, которое прошло в Москве.
Россия и КНДР с 2015 года ведут переговоры о строительстве понтонного моста через реку Туманную, который позволит организовать автомобильное сообщение между странами. Пока транспортное сообщение между РФ и КНДР осуществляется по железной дороге (мост через реку Туманная) и авиатранспортом.
«Мы обсудили вопрос реализации автомобильного моста через реку Туманная. Со своей стороны российская сторона провела определенную работу по подготовке проекта. У нас есть предварительное технико-экономическое обоснование, проведены консультации и последующие шаги, которые нам нужно вместе предпринимать для того, чтобы этот проект был осуществлен», - сказал глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ на заседании межправительственной комиссии, которое прошло в Москве на прошлой неделе.
По его словам, стороны «понимают стратегическую важность проекта» и уже договорились о времени реализации и ответственных лицах.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото ТАСС.
Новости тематики
- Из Приморья в Северную Корею можно будет доехать по мосту
- Приморцы не успевают на электричку
- МТС предложила уникальную услугу
- В Приморье приведут в порядок "ворота в Китай"
- Прокуратура взялась за приморские мегапроекты
- Мы будем помнить тебя, Афган!
- Корейцы, японцы и китайцы полетели во Владивосток
- Первым вице-губернатором Приморья стала дама
- Трутнев пообещал наказать виновных со всей возможной жесткостью
- Приморью будут выделены миллиарды на медицину
Новости раздела
- Из Приморья в Северную Корею можно будет доехать по мосту
- Приморцы не успевают на электричку
- Верфь "Звезда" в Приморье начала строить третий танкер
- МТС предложила уникальную услугу
- В Приморье впервые за три года отмечен рост новостроек
- В Приморье приведут в порядок "ворота в Китай"
- Прокуратура взялась за приморские мегапроекты
- Мы будем помнить тебя, Афган!
- Корейцы, японцы и китайцы полетели во Владивосток
- Первым вице-губернатором Приморья стала дама
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Прощай, любимая сгущенка
- В Северной Корее вновь началось
- Как Гнилой угол становится раем
- Восточный нефтегазовый форум состоится во Владивостоке 10-11 июля
- Авиакомпания S7 запускает рейс Благовещенск - Москва
- Известный депутат и его супруга взялись за проблемный недострой в центре Владивостока
- На Сахалине построят самый протяженный в России угольный конвейер
- До Владивостока добрались столичные цены
- Экс-мэр Владивосток назвал, за что конкретно его невзлюбил губернатор Приморья
- Власти Хабаровского края не справляются с природными пожарами