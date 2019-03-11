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Из Приморья в Северную Корею можно будет доехать по мосту

11 Марта 2019, 12:21 | Приморье

Уже готово технико-экономическое обоснование понтонного моста

Россия завершила подготовку технико-экономического обоснования строительства автомобильного моста через реку Туманная (или Туманган, как ее называют корейцы) на границе РФ и КНДР, а также провела необходимые консультации. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ на заседании межправительственной комиссии, которое прошло в Москве.

Россия и КНДР с 2015 года ведут переговоры о строительстве понтонного моста через реку Туманную, который позволит организовать автомобильное сообщение между странами. Пока транспортное сообщение между РФ и КНДР осуществляется по железной дороге (мост через реку Туманная) и авиатранспортом.

«Мы обсудили вопрос реализации автомобильного моста через реку Туманная. Со своей стороны российская сторона провела определенную работу по подготовке проекта. У нас есть предварительное технико-экономическое обоснование, проведены консультации и последующие шаги, которые нам нужно вместе предпринимать для того, чтобы этот проект был осуществлен», - сказал глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ на заседании межправительственной комиссии, которое прошло в Москве на прошлой неделе.

По его словам, стороны «понимают стратегическую важность проекта» и уже договорились о времени реализации и ответственных лицах.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ТАСС.

Автор: Олег Клименко
Теги: Северная Корея  Туманган  минвостокразвития  мост  ТЭО  Александр Козлов 



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