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Мы будем помнить тебя, Афган!

11 Февраля 2019, 14:41 | Приморье

Дорогие воины-интернационалисты! Сослуживцы! Братья по оружию! 

15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. Десять лет, начиная с декабря 1979 года, сражались в Афганистане русские воины, «шурави», как их называли на местном наречии, выполняли «интернациональный долг», защищая интересы чужого народа. Восемнадцатилетние парни, одев панамы с красной звездочкой, не ведали, в какую политическую кровавую игру их втянули. Они не знали, что некоторые уже никогда не вернуться домой с перевалов черных гор этой далекой и враждебной страны.

Нам, прошедшим Афган, не надо объяснять, что такое «духи», «моджахеды», «вертушка», «зеленка», «черный тюльпан» и «груз 200». Более 13 офицеров и солдат 40-й армии сложили головы на чужбине, умерли от ран и болезней, десятки тысяч были ранены или стали инвалидами, сотни пропали без вести. Это страшная статистика войны!

Пройдут годы, но мы всегда будем помнить своих друзей и товарищей, не вернувшихся домой из Афгана. Их будут помнить и наши потомки, как героев, боровшихся с бандитами. 

Эта война будет жить в памяти отцов и матерей, потерявших своих детей, будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опалённое её огнем, как никто усвоило военные и нравственные уроки той никем и никому необъявленной, героической и трагической афганской войны.

Наши парни, прошедшие в Афганистане суровую школу, физически и нравственно закалились в походах и сражениях. На горных заставах, на блокпостах, в воздухе и на земле, выполняли свой воинский долг молодые солдаты, по сути, еще мальчишки. Они попадали в засады и заживо горели в БТРах. Это они глотали пыль дорог под перекрестным огнём пулемётов. Рискуя собственной жизнью, вытаскивали с поля боя раненых, это они, оставаясь один на один с врагами, прикрывали отход своих боевых товарищей.

Профессионально и мужественно выполняли свой долг военные, гражданские и политические советники: офицеры разведки, армейские штабники и замполиты, партийные и комсомольские работники, учителя и врачи, агрономы и архитекторы, геологи и связисты, журналисты и строители.

Эти солдаты и офицеры - патриоты родной страны, воины-интернационалисты, борцы за единство и могущество Советского Союза, страны, которой сегодня нет на карте мира.

Возможно, кому-то эти слова покажутся напыщенными и пафосными, но для каждого солдата годы службы в Афганистане навсегда останутся в памяти. Кто-то вспоминает друзей, с которыми делил паёк, кто-то незнакомую, чужую природу, кто-то необычную средневековую культуру.

В Афгане мы называли друг друга «бача», в переводе на русский язык – парень, молодой человек, мальчик. Но это слово значит намного больше, чем «брат», «друг», «родной».  Это обращение – особый знак единства всех, кто прошел через Афганистан. Это своеобразный символ афганского братства, которое крепнет год от года. 

15 февраля 1989 года последний бронетранспортёр с нашими воинами пересёк мост Дружбы через Амударью, по фарватеру которой проходит граница с Афганистаном. Замыкал эту огромную колонну командующий 40-й армией Герой Советского Союза генерал-лейтенант Борис Всеволодович ГРОМОВ Этот день мы приближали, как могли.

По-разному оценивают события тех лет. По-разному смотрят на афганскую войну те, кто отдавал приказы и те, кто их исполнял. Но для тех и других действия, которые проходили на территории Афганистана укладываются в одно ёмкое и страшное слово - война. Война, которая никогда не должна повториться, уроки которой должны быть усвоены на всю оставшуюся жизнь.

Вечная память нашим героям, воинам-интернационалистам, нашим братьям по оружию!

Нам, живущим, желаю здоровья и мирного неба над головой. Пусть у вас и ваших близких все будет хорошо!   

Олег ОНИЩЕНКО, житель поселка Тавричанка, служил срочную в Афганистане с 1985 по 1987 годы, призывался  в Спасске-Дальнем

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Теги: армия  афганистан  дата 



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