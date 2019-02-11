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Корейцы, японцы и китайцы полетели во Владивосток

11 Февраля 2019, 14:18 | Приморье

Соседи по региону распробовали прелести столицы ДФО

АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ, оператор аэропорта Владивостока) в январе 2019 года обслужило 201 тыс. пассажиров, что на 23% превысило показатель января прошлого года.

В том числе на внутренних маршрутах обслужено 101 тыс. человек (рост на 10% к январю 2018 года), на международных - 100 тыс. (рост на 39%). При этом пассажиропоток на рейсах в Южную Корею увеличился на 59%, в Японию – на 52%.

На рейсах в Юго-Восточную Азию пассажиропоток вырос на 19% благодаря увеличению емкости на рейсах в Бангкок и открытию новых рейсов в Фукуок.

На китайском направлении рост пассажиропотока на 17% обеспечили рейсы в Пекин, частота которых увеличилась более чем в 1,5 раза, а также рейсы в Муданьцзян.

Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 2,634 млн пассажиров, что на 21% превысило показатель 2017 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: аэропорт  Корея  туризм  пассажиры  Япония 



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