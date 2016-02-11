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Дуэт козла Тимура и тигра Амура не признали визитной карточкой Приморья

11 Февраля 2016, 12:32 | Приморье

Эксперты посчитали, что нашумевший PR-проект мало помог продвижению края, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Проект «Тигр Амур и козел Тимур» автора Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА не смог победить в номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий» региональной премии «Серебряный Лучник-2015». Авторитетное жюри оценило высшей наградой туристический портал «Открой Владивосток», который получит право представлять Дальний Восток в финале Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Победители региональной премии «Серебряный Лучник-2015» (Дальний Восток):

«Лучший проект в области развития и продвижения территорий» — туристический портал vladivostok.travel «Открой Владивосток».

«Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» — акция «Спасем лис» Международной лингвистической школы (Владивосток).

 «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций» — редакция новостей СВФУ «Университет — фабрика идей» (Якутск).

«Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций» — ресторан дальневосточной кухни Port Сafe (Владивосток).

«Лучший проект в области новых медиа и социальных сетей» — проект «Владивосток 2.0».

Номинанты премии

«Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности»:

 «Ветеранское такси». Автор: Владимир Абрамкин, г. Хабаровск.

«Подросток. ТВпрограмма». Автор: Ульяна Сотникова, г. Уссурийск

«Дари добро». Автор: Надежда Малых, г. Хабаровск.

«Лучший проект в области развития и продвижения территорий:

«Тигр Амур и козел Тимур». Автор: Дмитрий Мезенцев, Шкотовский район Приморского края.

«Кристалл в прозрачной оправе». Автор: Василий Авченко, г. Владивосток.

«Экологический отряд «Тигр». Автор: Александра Вишневская, г. Владивосток.

«Якутский университет – фабрика идей». Автор: Никита Аргылов, г. Якутск.

«Солнечный. Магадан». Авторский коллектив ОАО «Адмирал-тур», г. Магадан.

 «БиробиДЖИНН». Автор: Владимир Репин, г. Биробиджан.

«Лучший проект в области новых медиа и социальных сетей»:

«Крепость Владивостока». Автор коллектив диггеров KFSS, г. Владивосток.

«Адмирал. Хоккейный клуб». Автор: Станислав Луценко г. Владивосток.

Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.

Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: премия  "серебряный лучник"  pr 



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Комментарии

  • Люблю Парк Сафари13:34, 11.02.2016#

    Тимур и Амур - форева

  • влад15:14, 14.02.2016#

    Cьел бы, этот полу-тигр, этого козла, хотя может и сьел ))возможно, что каждое утро после кормежки тигра , нового козла кидали)))

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