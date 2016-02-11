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Дуэт козла Тимура и тигра Амура не признали визитной карточкой Приморья
Эксперты посчитали, что нашумевший PR-проект мало помог продвижению края, сообщает деловая газета "Золотой Рог"
Проект «Тигр Амур и козел Тимур» автора Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА не смог победить в номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий» региональной премии «Серебряный Лучник-2015». Авторитетное жюри оценило высшей наградой туристический портал «Открой Владивосток», который получит право представлять Дальний Восток в финале Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Победители региональной премии «Серебряный Лучник-2015» (Дальний Восток):
«Лучший проект в области развития и продвижения территорий» — туристический портал vladivostok.travel «Открой Владивосток».
«Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» — акция «Спасем лис» Международной лингвистической школы (Владивосток).
«Лучший проект в области корпоративных коммуникаций» — редакция новостей СВФУ «Университет — фабрика идей» (Якутск).
«Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций» — ресторан дальневосточной кухни Port Сafe (Владивосток).
«Лучший проект в области новых медиа и социальных сетей» — проект «Владивосток 2.0».
Номинанты премии
«Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности»:
«Ветеранское такси». Автор: Владимир Абрамкин, г. Хабаровск.
«Подросток. ТВпрограмма». Автор: Ульяна Сотникова, г. Уссурийск
«Дари добро». Автор: Надежда Малых, г. Хабаровск.
«Лучший проект в области развития и продвижения территорий:
«Тигр Амур и козел Тимур». Автор: Дмитрий Мезенцев, Шкотовский район Приморского края.
«Кристалл в прозрачной оправе». Автор: Василий Авченко, г. Владивосток.
«Экологический отряд «Тигр». Автор: Александра Вишневская, г. Владивосток.
«Якутский университет – фабрика идей». Автор: Никита Аргылов, г. Якутск.
«Солнечный. Магадан». Авторский коллектив ОАО «Адмирал-тур», г. Магадан.
«БиробиДЖИНН». Автор: Владимир Репин, г. Биробиджан.
«Лучший проект в области новых медиа и социальных сетей»:
«Крепость Владивостока». Автор коллектив диггеров KFSS, г. Владивосток.
«Адмирал. Хоккейный клуб». Автор: Станислав Луценко г. Владивосток.
Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.
Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Тимур и Амур - форева