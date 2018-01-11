Новогодний интернет-трафик в сети "Билайн" вырос в 1,5 раза

Сеть уверенно отработала в условиях повышенной нагрузки

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подвел итоги работы сети на новогодних праздниках. Во время встречи Нового года выросло использование мобильного интернета и возросло количество звонков. Сеть уверенно отработала в условиях повышенной нагрузки, и клиенты воспользовались возможностью поздравить своих родных и близких.

На новогодних праздниках традиционно увеличился объем интернет-трафика, в том числе для поздравления в мессенджерах. Среднесуточный трафик передачи данных в праздничные дни составил свыше 4 500 000 Гбайт. Это на 45% больше аналогичного показателя прошлого года.

Все больше новогоднего трафика стало проходить через сеть LTE. Лидером по доле 4G-трафика стали Москва и Магадан, где через сеть скоростного мобильного интернета прошло соответственно по 64% и 62% от общего трафика.

Голосовой трафик в первый час нового года вырос на 6,8% по сравнению с обычным днем. Больше всего голосовой связью пользовались в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Барнауле. В первый час нового года клиенты в этих 5 филиалах общались по телефону около 396 тысяч часов, а по всей России 1 135 тысяч часов.

Однако в целом использование голосовой связи для поздравлений уменьшается. Абоненты «Билайн» с 31 декабря 2017 года по 1 января 2018 года совершили более 800 миллионов вызовов, что немного меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Также уменьшается количество отправленных SMS, которые все больше заменяют мессенджеры. 31 декабря 2017 года было отправлено 91,5 миллиона SMS-сообщений, что на 26,4 миллиона меньше, чем годом ранее. По сравнению с обычным днем количество исходящих SMS выросло более чем в 2 раза.

В Московском регионе клиенты «Билайн» в первый час 2018 года отправили 6 миллионов SMS. Количество отправленных SMS выросло в 4,7 раза по сравнению с обычным днем.

Уверенная работа сети в новогодние праздники стала результатом эффективной работы сотрудников технической дирекции. Еще осенью стартовала подготовка сети к работе в условиях повышенной нагрузки. Перед новым годом была увеличена емкость базовых станций, введены в эфир дополнительные базовые станции, также была проведена оптимизация конфигурации SMS-центров для увеличения пропускной способности. Традиционно в дни новогодних праздников круглосуточно работали оперативные бригады технических специалистов.

Cергей КУЗЬМИН. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток