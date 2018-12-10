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Приморье заработало 140 млн рублей на строительстве барж для Камчатки
Второе судно построил Славянский судоремонтный завод
ПАО «Славянский судоремонтный завод» в субботу спустило на воду самоходную грузопассажирскую баржу для работы на переправах Камчатки. Баржа проекта «Славянка" предназначена для перевозки до 25 пассажиров и 40 тонн грузов одновременно. Ранее однотипное судно построило ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» (входит в группу компаний «Доброфлот»).
Строительство новых барж осуществляется за счет средств бюджета Камчатского края в рамках краевой госпрограммы по развитию транспортной системы. Общая стоимость двух судов составляет - 140 млн рублей.
Каждая баржа сможет перевозить за один рейс до 25 пассажиров, 38-40 тонн грузов и одного грузового автомобиля. Согласно техническому заданию, баржи длиной до 28,5 м и шириной до 8 м должны развивать скорость до 10 узлов.
По итогам проведенного конкурса поставщиком барж выступает Ливадийский ремонтно-судостроительный завод. Одно судно предприятие строило в своих цехах, строительство второго по субподряду выполнял Славянский судоремонтный завод. Отличительной деталью этого заказа является тот факт, что баржи строятся по уникальному проекту ПР20170Б «Камчатка», автором которого также является Ливадийский судоремонтный завод.
Баржи могут использоваться не только для перевозки грузов, но и для водолазных работ при установке контейнерных модулей, в качестве противопожарного судна, для гидрографических работ и буксирных операций. Также их можно применять при экологических работах при локализации разливов нефти.
Планировалось, что перрвое время суда будут использоваться для работы на переправе в Усть-Камчатском районе на период ремонта дизель-электрохода «Капитан Драбкин», впоследствии их задействуют на переправах в Усть-Камчатском и Олюторском районах.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Славянский судоремонтный завод» является одним из крупнейших предприятий судоремонтной отрасли Дальнего Востока. Предприятие способно выполнять докование любых типов судов (ледоколов, плавбаз, транспортных, рыбодобывающих, специального флота) водоизмещением до 35 тыс. тонн, а также их комплексный ремонт. На территории завода расположен международный порт Славянка, который располагает таможенными складами для переработки и хранения грузов. Единственным акционером ПАО «Славянский судоремонтный завод» является председатель комитета по региональной политике и законности законодательного собрания Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото Славянский СРЗ.
В церемонии закладки баржи в декабре прошлого года приняли участие генеральный директор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук, министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов и генеральный директор Ливадийского ремонтно-судостроительного завода Юрий Бадодин.
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