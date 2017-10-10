Желающих выкупить свободные участки под отели и казино в Приморье пока не нашлось

Инвесторы ждут понижения стоимости лотов

АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК, 100% принадлежит Приморскому краю) признало несостоявшимся по причине отсутствия заявок открытый аукцион на право заключение договоров субаренды четырех участков на территории интегрированной развлекательной курортной зоны (ИРКЗ) «Приморье». Точная дата новых торгов еще не определена, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в корпорации.

По данным «Золотого Рога», одним из претендентов на выставленные участки выступает ЗАО «Шамбала» (инвестор игорной зоны «Азов-Сити», расположенной в Щербиновском районе Краснодарского края), руководство которого пообещало инвестировать около 10 млрд рублей в строительство одноименного гостинично-развлекательного комплекса.

Заявки на участие в аукционе КРПК начала в середине июля 2017 года. Первоначально подведение итогов было назначено на 29 августа, но затем прием документов продлили до 28 сентября. Как поясняли в КРПК, сроки проведения аукциона были перенесены по просьбе инвестиционных компаний, которые проявили интерес к реализации проекта на территории игорного курорта.

Аукцион разбит на три лота. Каждый из лотов предусматривает право аренды земельных участков до 2025 года и заключения инвестиционных соглашений на постройку гостинично-развлекательных комплексов.

Первый лот включает земельный участок площадью 7,9 га и инвестсоглашение стоимостью от 7,2 млрд рублей. Стартовая цена лота - 400 млн рублей, шаг аукциона составляет 20 млн рублей.

Второй лот состоит из двух участков общей площадью 13,8 га, один из которых имеет выход к морю. Минимальная стоимость инвестсоглашения составляет 12,6 млрд рублей. Стартовая цена лота - 600 млн рублей, шаг аукциона составляет 30 млн рублей.

Третий лот состоит из участка площадью 19,7 га, минимальная стоимость инвестиционного соглашения 18 млрд рублей. Стартовая цена лота - 900 млн рублей, шаг аукциона составляет 45 млн рублей.

Досье «Золотого Рога»: Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га, помимо развлекательных центров и казино, предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования. Проект будет реализовываться в три этапа, последний завершится в 2022 году. Общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино превышает 113 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток