Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Нацгвардию Приморья возглавит 52-летний полковник полиции
Андрей Семыкин до этого занимал должность заместителя начальника полиции Управления МВД России по Приморскому краю
Начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Приморскому краю назначен полковник полиции Андрей СЕМЫКИН, с сентября 2011 года занимавший должность заместителя начальника полиции Управления МВД России по Приморскому краю. Соответствующий приказ подписал в понедельник директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор ЗОЛОТОВ.
Начальником отдела Нацгвардии по Камчатскому краю назначен полковник внутренний службы Вадим ВОЛКОВ, по Магаданской области - полковник полиции Николай ТЕРЕХОВ, по Амурской области - полковник полиции Юрий ШИШЛЕНИН.
О создании в РФ Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД было объявлено 5 апреля. Численность новой российской силовой структуры превысит 340 тыс. человек.
Территориальные органы входят в состав округов войск Национальной гвардии РФ и предназначены для руководства и обеспечения служебно-боевой деятельности подразделений ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, вошедших в состав Росгвардии в субъектах РФ.
В структуру Нацгвардии, помимо внутренних войск, включены: органы управления и подразделения МВД, осуществляющие федеральный государственный контроль за оборотом оружия и в сфере частной охранной деятельности, а также вневедомственной охраны. В состав Нацгвардии также вошли спецподразделения МВД.
По официальным данным, на вооружении Национальной гвардии есть пистолеты, автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, вооружение для борьбы с подводными диверсионными силами и нелетальное оружие. Бронетанковое вооружение: БТР-82А/82АМ, БТР-70м, БРДМ - 2А, БМП - 2 и БТР - 80.
Досье «Золотого Рога»: Cемыкин Андрей Юрьевич родился 9 апреля 1964 года в г.Кемерово. В 1986 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Рокоссовского, в 2003 году - Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел РФ. Проходил службу в Вооруженных Силах на офицерских должностях с 1986 по 1995 годы. В период прохождения службы в Вооруженных Силах выполнял задачи командования за пределами РФ. Продолжил службу в органах внутренних дел на должности инспектора учетно-регистрационной и статистической работы штаба ОВД Первореченского района г. Владивостока. С 1996 года возглавлял отделение физической подготовки и спорта отдела специальной, боевой, физической подготовки и спорта УВД Приморского края, затем работал в должности заместителя начальника отдела профессиональной подготовки – начальника отделения организации первоначальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации УК и ВР УВД Приморского края. В 2004 году руководил отделом кадров УВД г. Владивостока. С 2004 по 2011 год - заместитель начальника управления по работе с личным составом УВД по Приморскому краю. Имеет государственные награды медаль «За боевые заслуги» и «За отличие в охране общественного порядка».
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Нацгвардию Приморья возглавит 52-летний полковник полиции
- Уссурийский локомотиворемонтный завод ожидает серьезный рост загрузки
- Заявку на получение "дальневосточного гектара" можно заполнить на бумаге
- В Арсеньеве открыли памятник вертолету Ка-50 "Черная акула"
- Руководителя одного из крупнейших портов Приморья забрали в Хабаровск
- "РусАгро" собирается бороться с африканской чумой свиней в Приморье
- Глава МЧС ввел режим чрезвычайной ситуации в Приморье
- "Восточный Порт" завершил строительство морского причала третьей очереди угольного терминала
- Сын депутата Госдумы от Приморья обвинен американцами в кибермошенничестве
- Предприятия Приморья отказываются платить зарплату
Новости раздела
- Нацгвардию Приморья возглавит 52-летний полковник полиции
- Уссурийский локомотиворемонтный завод ожидает серьезный рост загрузки
- Строительство нового пункта пропуска "Пограничный" в Приморье оценили в 1,257 млрд рублей
- Заявку на получение "дальневосточного гектара" можно заполнить на бумаге
- Гидробиологи провели в Приморье "золотую неделю"
- В Арсеньеве открыли памятник вертолету Ка-50 "Черная акула"
- Руководителя одного из крупнейших портов Приморья забрали в Хабаровск
- Японцы будут строить в Приморье деревянные дома по собственной технологии
- "РусАгро" собирается бороться с африканской чумой свиней в Приморье
- В приморском селе Тимофеевка построят завод пеностекольных блоков для малоэтажного строительства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мост на остров Русский появится на новой российской банкноте
- Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде
- Скалы Свободного порта Владивосток
- Среди депутатов Заксобрания оказались не те люди, которых выбрали приморцы
- В Приморье голодные хищники выходят в города и села
- В России радикально изменятся правила перевозки детей в автомобилях
- Владивосток 2000 практически потерял шанс запечатлеться на купюре
- Назван идеальный возраст для поиска работы
- В Приморском крае решается судьба почти 600 тыс. тонн биоресурсов
- Дальний Восток заселят южанами