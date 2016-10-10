Нацгвардию Приморья возглавит 52-летний полковник полиции

Андрей Семыкин до этого занимал должность заместителя начальника полиции Управления МВД России по Приморскому краю

Начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Приморскому краю назначен полковник полиции Андрей СЕМЫКИН, с сентября 2011 года занимавший должность заместителя начальника полиции Управления МВД России по Приморскому краю. Соответствующий приказ подписал в понедельник директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор ЗОЛОТОВ.

Начальником отдела Нацгвардии по Камчатскому краю назначен полковник внутренний службы Вадим ВОЛКОВ, по Магаданской области - полковник полиции Николай ТЕРЕХОВ, по Амурской области - полковник полиции Юрий ШИШЛЕНИН.

О создании в РФ Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД было объявлено 5 апреля. Численность новой российской силовой структуры превысит 340 тыс. человек.

Территориальные органы входят в состав округов войск Национальной гвардии РФ и предназначены для руководства и обеспечения служебно-боевой деятельности подразделений ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, вошедших в состав Росгвардии в субъектах РФ.

В структуру Нацгвардии, помимо внутренних войск, включены: органы управления и подразделения МВД, осуществляющие федеральный государственный контроль за оборотом оружия и в сфере частной охранной деятельности, а также вневедомственной охраны. В состав Нацгвардии также вошли спецподразделения МВД.

По официальным данным, на вооружении Национальной гвардии есть пистолеты, автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, вооружение для борьбы с подводными диверсионными силами и нелетальное оружие. Бронетанковое вооружение: БТР-82А/82АМ, БТР-70м, БРДМ - 2А, БМП - 2 и БТР - 80.

Досье «Золотого Рога»: Cемыкин Андрей Юрьевич родился 9 апреля 1964 года в г.Кемерово. В 1986 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Рокоссовского, в 2003 году - Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел РФ. Проходил службу в Вооруженных Силах на офицерских должностях с 1986 по 1995 годы. В период прохождения службы в Вооруженных Силах выполнял задачи командования за пределами РФ. Продолжил службу в органах внутренних дел на должности инспектора учетно-регистрационной и статистической работы штаба ОВД Первореченского района г. Владивостока. С 1996 года возглавлял отделение физической подготовки и спорта отдела специальной, боевой, физической подготовки и спорта УВД Приморского края, затем работал в должности заместителя начальника отдела профессиональной подготовки – начальника отделения организации первоначальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации УК и ВР УВД Приморского края. В 2004 году руководил отделом кадров УВД г. Владивостока. С 2004 по 2011 год - заместитель начальника управления по работе с личным составом УВД по Приморскому краю. Имеет государственные награды медаль «За боевые заслуги» и «За отличие в охране общественного порядка».

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток



