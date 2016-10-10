Уссурийский локомотиворемонтный завод ожидает серьезный рост загрузки

Предприятие обрело стабильность

Уссурийский локомотиворемонтный завод (Приморский край, филиал АО «Желдорреммаш») в 2017 году ожидает серьезный рост загрузки по капитальному и среднему ремонту тепловозов, заявил гендиректор ООО «Локомотивные технологии» («Локотех») Алексей БЕЛИНСКИЙ в ходе рабочей поездки вице-президента ОАО «РЖД» - начальника Дирекции тяги Олега ВАЛИНСКОГО по объектам Дальневосточной магистрали.

В ходе поездки топ-менеджеры посетили Уссурийск, где осмотрели цеха завода и ознакомились с работой сервисных подразделений предприятия.

Алексей Белинский показал вице-президенту РЖД производственные мощности завода, технологическую линию от разборки до сборки локомотива, рассказал о возможных проектах модернизации и совершенствования контракции выпускаемых локомотивов.

«Олег Валинский высоко оценил современное оборудование, технологичность производственного комплекса и качество выполняемых ремонтных работ на Уссурийском ЛРЗ. После знакомства с технологией ремонта локомотивов участники визита обсудили вопрос об организации системы ремонта маневровых тепловозов ТЭМ2 в/и, ТЭМ18 в/и на Восточном полигоне в кооперации завода и сервисных локомотивных депо», - отмечает «Локотех».

Досье «Золотого Рога»: Уссурийский локомотиворемонтный завод занимается ремонтом и модернизацией магистральных грузовых и пассажирских, а также маневровых тепловозов, их оборудования, узлов и агрегатов для железнодорожного транспорта. Ежегодно ремонтирует около 320 тепловозов для железных дорог России. В общей сложности завод ремонтирует 12 серий локомотивов, 9 типов дизелей, 5 типов генераторов и тяговых двигателей. «Локомотивные технологии» управляют активами «ТМХ-Сервиса», «Желдорреммаша», а также рядом других компаний, занимающихся обслуживанием, ремонтом и лизингом тягового подвижного состава. Компанию контролируют основатели «Трансмашхолдинга».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток