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Президент РЖД призвал инвесторов в Приморье не жаловаться губернаторам
При строительстве новых портовых мощностей нужно исходить не из аппетитов, а из сбалансированности интересов, заявил президент компании Владимир ЯКУНИН, отвечая на вопрос корр. "Золотого Рога"
"Я считаю неправильным ситуацию, когда промышленные предприятия или инициаторы начинают что-то проектировать или, более того, начинают что-то создавать, а потом приходят к губернатору и начинают рассказывать, что им не хватает мощностей железной дороги. И не будет хватать, если будут так себя вести. Хотят что-то делать – пусть поинтересуются вначале какие планы (у нас – Прим. авт.), что утверждено правительством. Какова генеральная схема развития. Всем кажется, что у соседа в огороде турнепс слаще. А сегодня у нас как раз обратная ситуация – под Находкой 36 брошенных составов с углем. Его никто не берет. Они на что рассчитывают? Поэтому мне кажется, что сбалансированность это как раз и есть проектирование с использованием метода межотраслевого баланса. Тогда все стороны точно знают, что они делают. Чтобы не получалось критических ситуаций, когда деньги вложены, и только потом начинают думать, а как же все это вывозить и завозить. Поэтому призываю всех к тому, чтобы при проектировании соответствующих мощностей прежде всего обращались бы на Дальневосточную железную дорогу или прямо сюда (в РЖД), если в этом есть потребность, что касается железнодорожного транспорта", - сказал Владимир ЯКУНИН в рамках II съезда региональных журналистов.
Ранее председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ высказал мнение, что железная дорога вряд ли сможет справиться с обеспечением новых портовых мощностей, которые планируется построить в Приморье. В частности, речь идет о проектах группы "Сумма" в порту Троицы ("Большой порт Зарубино") и кемеровского холдинга "Сибирский деловой союз (СДС) в бухте Теляковского (проект "Суходол").
Олег КЛИМЕНКО, ZRPRESS.RU, Москва
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Оба-на! О межотраслевом балансе заговорили, может теперь и опланах на пятилетку вспомнят и об их выполнении.