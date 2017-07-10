МЧС Приморского края объявило экстренное предупреждение

По данным Приморского УГМС, в связи с ожидаемой активизацией фронтальных разделов над территорией Приморского края ночью и днём 11 июля в городе Владивосток и в крае (Артёмовский ГО, Находкинский ГО, ЗАТО Большой Камень, ЗАТО г. Фокино, Надеждинмский, Хасанский, Лазовский, Партизанский, Шкотовский районы) ожидаются ливневые дожди с грозами (15-40 мм), местами очень сильные с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее. Возможна гроза и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

При изменении синоптической ситуации будут даны уточнения штормового предупреждения, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Приморскому краю.

Возможно увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального значения, подтопление дождевыми водами населённых пунктов в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций, подъём уровня воды на малых реках края, с подтоплением поддворий и сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках, аварии на линиях электропередач, затруднения в работе восстановительных бригад, нарушения в работе ЖКХ, нарушения электроснабжения в связи с падением деревьев на провода, обрушение слабоукреплённых широкоформатных конструкций.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.