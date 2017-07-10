Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
МЧС Приморского края объявило экстренное предупреждение
По данным Приморского УГМС, в связи с ожидаемой активизацией фронтальных разделов над территорией Приморского края ночью и днём 11 июля в городе Владивосток и в крае (Артёмовский ГО, Находкинский ГО, ЗАТО Большой Камень, ЗАТО г. Фокино, Надеждинмский, Хасанский, Лазовский, Партизанский, Шкотовский районы) ожидаются ливневые дожди с грозами (15-40 мм), местами очень сильные с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее. Возможна гроза и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
При изменении синоптической ситуации будут даны уточнения штормового предупреждения, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Приморскому краю.
Возможно увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального значения, подтопление дождевыми водами населённых пунктов в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций, подъём уровня воды на малых реках края, с подтоплением поддворий и сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках, аварии на линиях электропередач, затруднения в работе восстановительных бригад, нарушения в работе ЖКХ, нарушения электроснабжения в связи с падением деревьев на провода, обрушение слабоукреплённых широкоформатных конструкций.
Новости тематики
- МЧС Приморского края объявило экстренное предупреждение
- Китай захватил более 40% товарооборота с Дальним Востоком
- Терминал для поставки сжиженного газа в АТР разместится в бухте Перевозная Амурского залива
- Путин объяснил, почему Приморье притормозило с "дальневосточным гектаром"
- Трутнев дал указание выгонять "тормозящих" резидентов игорной зоны "Приморье"
- Войны рядом с Приморье не будет
- Шувалов: В Приморье должны зарабатывать больше, чем в центральной России
- На судоверфь "Звезда" в Приморье пришли другие корейцы
- Один из крупнейших портов Приморья уходит в новые руки
- К берегам Приморья приближается авианосец США
Новости раздела
- МЧС Приморского края объявило экстренное предупреждение
- Китай захватил более 40% товарооборота с Дальним Востоком
- Китай ищет в Приморье партнеров для проектов в рыбной отрасли
- Терминал для поставки сжиженного газа в АТР разместится в бухте Перевозная Амурского залива
- Обновленные тарифы "Всё" соответствуют трендам в социальных сетях
- Путин пообещал навести порядок с угольной пылью, накрывшей Находку
- Путин объяснил, почему Приморье притормозило с "дальневосточным гектаром"
- Современное медицинское оборудование появится в городской больнице Находки осенью этого года
- Трутнев дал указание выгонять "тормозящих" резидентов игорной зоны "Приморье"
- Войны рядом с Приморье не будет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Главную проблему рыбаков Дальнего Востока поручено решить за 90 дней
- 2018-й станет "перекрёстный годом" России и Японии
- Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Хабаровском крае в сентябре
- Новый морской терминал заработает на Дальнем Востоке через год
- Восточный нефтегазовый форум работает во Владивостоке
- 150 рыбодобывающих организаций Хабаровского края вышли на лососевую путину
- Новая ТОР "Южные Курилы" будет создана на Дальнем Востоке
- В Хабаровском крае приступает к работе новая золотоизвлекательная фабрика
- Туристический бизнес на Дальнем Востоке получит налоговые льготы
- Еще одна южнокорейская авиакомпания осенью начнет выполнять полеты из Владивостока в Сеул