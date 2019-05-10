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У губернатора Кожемяко серьезно упали доходы
Они оказались ниже, чем в год работы на Сахалине
Официальные доходы губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО в 2018 году составили 22,231 млн рублей, что на 3 млн рублей меньше, чем годом ранее
Как следует из декларации о доходах главы региона, в собственности г-на Кожемяко остались четыре жилых дома, общей площадью около 350 кв. метров, земельный участок в 4,5 га и две квартиры, площадью 114 и 49,7 кв. метра соответственно.
Губернатор владеет мотоциклом легендарной марки Harley-Davidson, на котором он 4 мая открыл байкеровский сезон во Владивостоке.
Олег Николаевич Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья 20 декабря 2018 года после победы на повторных выборах главы региона. Ранее он возглавлял Сахалинскую область.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото primorsky.ru
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Я вообще не понимаю, как у Кажемяки могут быть доходы помимо основный зарплаты? Значит пора садить на 15 лет , как ПИСю.