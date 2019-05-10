У губернатора Кожемяко серьезно упали доходы

Они оказались ниже, чем в год работы на Сахалине

Официальные доходы губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО в 2018 году составили 22,231 млн рублей, что на 3 млн рублей меньше, чем годом ранее

Как следует из декларации о доходах главы региона, в собственности г-на Кожемяко остались четыре жилых дома, общей площадью около 350 кв. метров, земельный участок в 4,5 га и две квартиры, площадью 114 и 49,7 кв. метра соответственно.

Губернатор владеет мотоциклом легендарной марки Harley-Davidson, на котором он 4 мая открыл байкеровский сезон во Владивостоке.

Олег Николаевич Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья 20 декабря 2018 года после победы на повторных выборах главы региона. Ранее он возглавлял Сахалинскую область.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото primorsky.ru