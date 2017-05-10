Стоимость квадратного метра нового жилья для пострадавших от паводка в Приморье не должна превышать 35 тыс. рублей

Общая площадь при этом не должна превышать площади утраченного жилого помещения

Правительство РФ выделит в 2017 году Приморскому краю 616 млн 750 тыс. рублей на реализацию мер поддержки граждан, потерявших жилье в результате паводков, вызванных ливневыми дождями на территории региона в августе-сентябре 2016 года.

Как следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации, деньги будут выделены министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства из резервного фонда правительства, Минстрой в свою очередь перенаправит эти деньги в бюджет Приморья.

Выделяемые средства будут предоставляться пострадавшим на приобретение или строительство жилья в регионе стоимостью не более 35 тыс. рублей за 1 кв. м. Общая площадь нового жилья при этом не должна превышать площади утраченного жилого помещения.

Досье «Золотого Рога»: В конце августа - начале сентября 2016 года тайфун «Лайонрок» принес в Приморский трехмесячную норму осадков. Вслед за «Лайонроком» сильные дожди в регион принес новый тайфун – «Немтеун». В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 25 районах края, это почти 6 тыс. домов. Заявления об ущербе подали более 31 тыс. человек.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток