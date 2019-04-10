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Экологический урок для детей провели сотрудники Приморских тепловых сетей ДГК
Сотрудники лаборатории теплосетей показали то, чем они занимаются ежедневно
На Владивостокской ТЭЦ-1 прошли экологические уроки для детей сотрудников филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК). Специалисты химической лаборатории вместе с представителями Молодежного совета Приморской генерации рассказали детям о водных ресурсах и необходимости их сбережения.
В теоретической части урока школьников познакомили с основными свойствами воды и показали красочные мультфильмы о бережном отношении к ней. Завершающим этапом этой части стала викторина на закрепление пройденного материала. По словам самих ребят, они узнали много нового о воде и задумались о том, что может сделать каждый для ее сбережения. Практическая часть мероприятия состояла из познавательных физических и химических опытов. Сотрудники лаборатории теплосетей показали то, чем они занимаются ежедневно: определение состава воды, продемонстрировали окислительно-восстановительные реакции, реакцию разложения и многое другое.
«Мы поставили для себя несколько задач: рассказать ребятам о воде, ее свойствах и необходимости бережного водопотребления, а также показать им при помощи опытов насколько увлекательной может быть наука. А еще эти мероприятия прекрасная возможность рассказать нашим детям о профессии родителей», - рассказала инженер-химик сетевой лаборатории Приморских тепловых сетей Анна ЖУЖА.
Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» – основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», ТЭЦ «Восточная», Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС.
«Приморская генерация» обсуживает 108 км тепловых сетей во Владивостоке, 119 км – в Артеме и 50 км – в Партизанске. Осуществляет сбытовую деятельность и ведет работу по 254 000 лицевых счетов физических лиц и с 3 850 юридическими лицами во Владивостоке, Артеме и Партизанске.
АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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