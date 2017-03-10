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Приморье признано пожароопасным

10 Марта 2017, 07:16 | Приморье

Глава Минприроды потребовал от губернатора Приморья взять ситуацию под личный контроль

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей ДОНСКОЙ в телеграмме на имя губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО отметил, что подготовка Приморья к пожароопасному сезону характеризуется как «неэффективная», а организация мероприятий по предупреждению, мониторингу и тушению лесных пожаров ведется на низком уровне.

Глава Минприроды потребовал принять исчерпывающие меры по соблюдению запрета на проведение выжигании сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и иных категорий, а также выполнению профилактических противопожарных мероприятий на прилегающих к лесам территориях.

Также Сергей Донской указал на необходимость в срочном порядке обеспечить должный уровень готовности сил и средств пожаротушения для своевременного выявления и тушения пожаров на землях всех категорий.

По информации Минприроды, за первую неделю марта, несмотря на отрицательные среднесуточные температуры, на территории Приморского края возникло три лесных пожара на площади 64 га. По данным Рослесхоза, за указанный период времени на территории региона зарегистрировано 12 термоточек на площади 2827 га (из них две – на землях сельхозназначений на площади 195 га и десять – на землях иных категорий на площади 2632 га).

В соответствие с прогнозом Росгидромета, в отдельных районах Приморского края, Амурской области, Еврейской автономной области и юго-востоке Сибирского федерального округа появление высокой пожарной опасности ожидается во второй половине апреля.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ntv.ru

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Теги: Минприроды  пожары  мониторинг 



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