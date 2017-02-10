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Виктория Николаева хочет разогнать угольную пыль над Находкой

10 Февраля 2017, 18:32 | Приморье

Депутат-«единоросс» не исключает, что за подобные нарушения следует вводить  уголовную ответственность

Депутат Госдумы Виктория НИКОЛАЕВА, представляющая фракцию «Единая Россия», направила депутатский запрос в Роспотребнадзор, краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также Приморскую транспортную прокуратуру, с просьбой проверить информацию об открытой перевалке угля в городе Находке.

«Мною были направлены запросы в надзорные органы с целью получения реальной информации социально-гигиенического мониторинга в Находке и принимаемых мерах по предотвращению загрязнения воздуха портовыми компаниями при перевалке открытым способом угля на морские суда в портах Находка и Восточный. Необходимо срочно создавать комиссию и разрабатывать грамотный, юридически подкованный законопроект, который мог бы раз и навсегда прекратить этот беспредел. Я сейчас внимательно изучаю этот вопрос в части того, что можно изменить на законодательном уровне. Возможно, за такие нарушения нужно вводить уголовную ответственность, конечно, штрафы нужно увеличить в несколько раз - тогда все сразу изменится», - заявила Виктория Николаева.

По словам депутата, открытые терминалы, которые используются для перевалки угля, оказывают вредное воздействие на экологическую ситуацию. «Через несколько лет, если сейчас срочно не принять меры, мы получим полностью больной, вымирающий город», - подчеркнула Николаева.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в настоящее время город Находка оказался на краю экологической катастрофы из-за открытой перевалки угля через местный порт. Наиболее сложная ситуации сложилась в районе ул. Астафьева, Арсеньева и Спортивная, которые территориально расположены рядом с пылящими угольными терминалами.

Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже поручил разработать комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в регионе.

«Такая проблема есть не только в Находке. Постановление Администрации Приморского края запрещает строить новые угольные терминалы открытого типа, необходимо решить, что делать с уже существующими. Наша задача сегодня – выработать комплексный план действий для решения проблемы и минимизации ущерба от перевалки угля для населения и окружающей среды», – заявил глава региона.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: терминалы  экология  уголь  пыль 



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