Известная страховая компания уходит с рынка ОСАГО

Собранный ею портфель по «автогражданке» переходит к другому федеральному страховщику

ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» добровольно сдаст лицензию по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), говорится в сообщении компании.

Страховой портфель по ОСАГО компания передает САО «ВСК» на основании решения совета директоров. При этом компания полностью не отказывается от автострахования и планирует дальнейшую работу в сегменте КАСКО.

В конце декабря 2016 года Банк России ограничил действие лицензии «ВТБ Страхование» на ОСАГО, дав два месяца на устранение нарушений. Ограничение было введено в связи с неисполнением страховой компанией предписания ЦБ, выданного 2 декабря. Тогда в компании отмечали, что «ВТБ Страхование» последовательно уходит с рынка ОСАГО в течение последних двух лет, считая его убыточным».

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток