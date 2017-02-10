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Известная страховая компания уходит с рынка ОСАГО
Собранный ею портфель по «автогражданке» переходит к другому федеральному страховщику
ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» добровольно сдаст лицензию по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), говорится в сообщении компании.
Страховой портфель по ОСАГО компания передает САО «ВСК» на основании решения совета директоров. При этом компания полностью не отказывается от автострахования и планирует дальнейшую работу в сегменте КАСКО.
В конце декабря 2016 года Банк России ограничил действие лицензии «ВТБ Страхование» на ОСАГО, дав два месяца на устранение нарушений. Ограничение было введено в связи с неисполнением страховой компанией предписания ЦБ, выданного 2 декабря. Тогда в компании отмечали, что «ВТБ Страхование» последовательно уходит с рынка ОСАГО в течение последних двух лет, считая его убыточным».
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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