Гаишников на дорогах Приморья станет значительно меньше

Под сокращение попадут в первую очередь дэпээсники

МВД РФ планирует сократить около 10 тыс. неукомплектованных и иных должностей в структуре Госавтоинспекции (ГАИ), сокращенные сотрудники могут перейти на другие должности в ведомстве. Под сокращение попадут сотрудники полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

«Указанные организационно-штатные мероприятия осуществляются руководителями территориальных органов МВД России на региональном уровне в соответствии с предоставленными полномочиями и коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей. С учетом оптимизации процесса контрольно-надзорной деятельности и изменений законодательства в части упрощения процессуальных процедур в области обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники Госавтоиспекции, изъявившие желание, будут переведены на иные вакантные должности в органах внутренних дел, где их опыт будет применен и реализован», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин своим указом сократил максимальное количество сотрудников органов внутренних дел более чем на 10 тыс. человек.

«Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в количестве 894 тыс. 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 тыс. 859 человек, федеральных государственных граждански служащих - 17 тыс. 199, работников - 130 тыс. 813 человек», - говорится в тексте указа, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Предыдущим указом президента РФ от 20 сентября 2016 года предельная штатная численность сотрудников МВД составляла 904 тыс. 881 человек.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток