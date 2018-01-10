Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гаишников на дорогах Приморья станет значительно меньше
Под сокращение попадут в первую очередь дэпээсники
МВД РФ планирует сократить около 10 тыс. неукомплектованных и иных должностей в структуре Госавтоинспекции (ГАИ), сокращенные сотрудники могут перейти на другие должности в ведомстве. Под сокращение попадут сотрудники полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.
«Указанные организационно-штатные мероприятия осуществляются руководителями территориальных органов МВД России на региональном уровне в соответствии с предоставленными полномочиями и коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей. С учетом оптимизации процесса контрольно-надзорной деятельности и изменений законодательства в части упрощения процессуальных процедур в области обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники Госавтоиспекции, изъявившие желание, будут переведены на иные вакантные должности в органах внутренних дел, где их опыт будет применен и реализован», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин своим указом сократил максимальное количество сотрудников органов внутренних дел более чем на 10 тыс. человек.
«Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в количестве 894 тыс. 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 тыс. 859 человек, федеральных государственных граждански служащих - 17 тыс. 199, работников - 130 тыс. 813 человек», - говорится в тексте указа, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Предыдущим указом президента РФ от 20 сентября 2016 года предельная штатная численность сотрудников МВД составляла 904 тыс. 881 человек.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Гаишников на дорогах Приморья станет значительно меньше
- Приморцам не советуют покупать салаты в магазинах
- Приморцы получили счета за электричество на миллионы рублей
- Цены на бензин и дизтопливо стремительно рванули вверх
- В московском метро появится вагон Приморского края, в котором москвичей будут зазывать на работу в регион
- "Примтеплоэнерго" может заморозить часть Приморья
- Новый глава Приморья будет думать за весь Дальний Восток
- Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Приморье против коррупции"
- Один из крупнейших портов Приморья сменил руководителя
- Одна из крупнейших авиакомпаний России долеталась
Новости раздела
- Гаишников на дорогах Приморья станет значительно меньше
- Приморцам не советуют покупать салаты в магазинах
- Приморцы получили счета за электричество на миллионы рублей
- Камчатский бизнес проглотил две крупные рыбодобывающие компании Приморского края
- У казино в игорной зоне "Приморье" появится новый владелец
- "Билайн" дает рассрочку на покупку смартфонов Samsung Galaxy
- Одно из крупнейших предприятий Приморья может рухнуть под прессом налоговиков
- Цены на бензин и дизтопливо стремительно рванули вверх
- "Билайн" дарит 5 Гб к интернет-тарифам уже со второго месяца
- В московском метро появится вагон Приморского края, в котором москвичей будут зазывать на работу в регион
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Медики установили новый "золотой стандарт" кровяного давления
- Более 12 тысяч человек уже посетили Исторический парк "Россия - моя история" на Сахалине
- 7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества
- В Cвободном порту Владивосток реализованы 40 новых инвестиционных проектов
- Игорь Пушкарев уличил генпрокурора России в двойной морали
- Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей
- На Дальнем Востоке с 1 января расширена территория действия механизма электронной визы
- Мэр Владивостока выходит из бизнеса
- Республика Саха (Якутия) вышла на первое место рейтинга ДВО в сохранении культурного наследия
- Что ждет экономику России в 2018 году