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Электроэнергия в Приморье подешевеет с 1 июля
Но не для населения
Тарифы на электроэнергию для Дальнего Востока будут снижены с 1 июля 2017 года, но только для промпотребителей. Базовый уровень, до которого будут доведены тарифы, составит 3,19 рубля за 1 кВт.ч. Таким образом, в Приморье планируется скинуть 21% к действующим ставкам.
Выпадающие доходы энергокомпаний Дальнего Востока от снижения тарифов будут компенсированы надбавкой для цены на мощность для промпотребителей оптового рынка остальной России.
Ранее озвучивалось, что на выплату компенсаций дальневосточным энергетикам за снижение тарифов потребуется 29,5 млрд рублей.
По данным Минвостокразвития, сегодня стоимость электричества на Дальнем Востоке колеблется от 3,34 до 9,2 рубля за один кВт.ч, тогда как средний тариф по России составляет 3,19 рубля. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – на 65%. В Якутии запланировано снижение на 50%, на Сахалине – на 46%, в Магаданской области – на 34%, в Камчатском крае - на 20%, в Еврейской автономной области - на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5%.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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