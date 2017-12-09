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Цены на бензин и дизтопливо стремительно рванули вверх
Рост цен на бензин с начала года опережает инфляцию почти в 3 раза
Цены на топливо на российских АЗС начали стремительно повышаться, но только не в Приморье, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. Бензин на прошлой неделе дорожал практически во всех регионах страны. Так, цена одного литра Аи-92 выросла за семь дней на 12 копеек - до 37,98 руб./л, Аи-95 - на 13 копеек, до 40,67 руб./л.
Особенно сильный рост наблюдался в Ивановской области (+30 копеек), Нижегородской области (+30-34 копеек), в Башкирии (+25-37 копеек), в Тюменской области (+15-22 копеек), Вологодской, Иркутской областях и Бурятии (+25 копеек), Омской области (+25-30 копеек).
В Москве и Московской области бензины за неделю подорожали на 17-19 копеек.
Зимнее дизельное топливо также заметно дорожало на прошлой неделе. В среднем, цена поднялась на 11 копеек. В частности, в Карелии зимнее дизтопливо выросло в цене на 44 копейки, Волгоградской области - на 48 копеек, Воронежской области - на 47 копеек, Калмыкии и Астраханской области - на 55 копеек, Татарстане - на 75 копеек, Пензенской области - на 73 копейки, Ульяновской области - на 87 копеек, Хакасии - на 90 копеек.
Для Приморского края рост цен еще не актуален. Так, согласно данным ЦДУ ТЭК, стоимость одного литра Аи-92 осталась неизменной - 39,52 руб./л., зимнего дизтоплива - 42,65 руб./л.
По данным Росстата, с начала года на конец ноября бензин подорожал на 5,9%, дизельное топливо - на 7,4% при общей инфляции в 2,1% за этот же период. Таким образом, рост цен на бензин в России за период с начала года опережает инфляцию почти в 3 раза.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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