Собирать плату за ОДН с 1 января в Приморье будут управляющие компании

Из квитанций за горячую воду исчезнет строчка расходов на «общедомовые нужды»

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в холдинг «РАО ЭС Востока») с 1 января 2017 года не будет рассчитывать плату за горячее водоснабжение, потребленное на общедомовые нужды (ОДН). Изменения в квитанциях затронут абонентов компании в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской АО и на юге Якутии.

В соответствии с изменениями статьи 154 Жилищного кодекса РФ, части 10 статьи 12 (изменения внесены ФЗ №176 от 29.06.2015 г.), с 1 января 2017 года из состава платы за коммунальные услуги за горячее водоснабжение для потребителей исключается плата за ОДН. Теперь эти расходы будут относиться не к коммунальным, а к жилищным услугам, поэтому дальнейшее начисление платы за ОДН будут осуществлять управляющие компании в составе платы за техническое обслуживание дома.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ одобрил данный законопроект еще в марте 2016 года, однако для подготовки управляющих компаний к изменению порядка оплаты, вступление закона в силу было отложено до начала 2017 года. По мнению законодателей, изменения, внесенные в ЖК РФ, позволят исключить риск начисления платы за весь объем израсходованных в доме коммунальных ресурсов потребителям. Кроме того, эти меры должны будут мотивировать управляющие организации к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов, так как все расходы на ОДН, превышающие установленный норматив, теперь будут оплачивать сами управляющие организации.

Досье «Золотого Рога»: Дальневосточная генерирующая компания - четвертая по установленной мощности территориальная генерирующая компания в России (5 тыс. 922,93 МВт электрической и 12 тыс. 812,82 Гкал/ч тепловой) и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. В состав ДГК входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии).

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток