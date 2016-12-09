Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Собирать плату за ОДН с 1 января в Приморье будут управляющие компании
Из квитанций за горячую воду исчезнет строчка расходов на «общедомовые нужды»
АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в холдинг «РАО ЭС Востока») с 1 января 2017 года не будет рассчитывать плату за горячее водоснабжение, потребленное на общедомовые нужды (ОДН). Изменения в квитанциях затронут абонентов компании в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской АО и на юге Якутии.
В соответствии с изменениями статьи 154 Жилищного кодекса РФ, части 10 статьи 12 (изменения внесены ФЗ №176 от 29.06.2015 г.), с 1 января 2017 года из состава платы за коммунальные услуги за горячее водоснабжение для потребителей исключается плата за ОДН. Теперь эти расходы будут относиться не к коммунальным, а к жилищным услугам, поэтому дальнейшее начисление платы за ОДН будут осуществлять управляющие компании в составе платы за техническое обслуживание дома.
Совет Федерации Федерального Собрания РФ одобрил данный законопроект еще в марте 2016 года, однако для подготовки управляющих компаний к изменению порядка оплаты, вступление закона в силу было отложено до начала 2017 года. По мнению законодателей, изменения, внесенные в ЖК РФ, позволят исключить риск начисления платы за весь объем израсходованных в доме коммунальных ресурсов потребителям. Кроме того, эти меры должны будут мотивировать управляющие организации к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов, так как все расходы на ОДН, превышающие установленный норматив, теперь будут оплачивать сами управляющие организации.
Досье «Золотого Рога»: Дальневосточная генерирующая компания - четвертая по установленной мощности территориальная генерирующая компания в России (5 тыс. 922,93 МВт электрической и 12 тыс. 812,82 Гкал/ч тепловой) и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. В состав ДГК входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии).
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Собирать плату за ОДН с 1 января в Приморье будут управляющие компании
- Бесплатную землю в Приморье китайцам давать не будут
- Сергей Дарькин может купить один из крупнейших портов Приморья
- Приморские таможенники не пропустили в Китай почти тонну конфет и вафель
- Один из самых богатых бизнесменов России вышел из проекта строительства завода минудобрений в Приморье
- В Приморье введен в строй новый мини-стадион
- Железная дорога бесплатно перевозит грузы, необходимые для ликвидации последствий тайфуна в Приморье
- Границы ТОР "Большой Камень" в Приморье расширены на пять земельных участков
- ДГК создала согласительную комиссию для разрешения трудового спора в Лучегорске
- Нацгвардию Приморья возглавит 52-летний полковник полиции
Новости раздела
- Собирать плату за ОДН с 1 января в Приморье будут управляющие компании
- Бесплатную землю в Приморье китайцам давать не будут
- Управлять домами во Владивостоке будет управляющая компания из Санкт-Петербурга
- Сергей Дарькин может купить один из крупнейших портов Приморья
- Приморские таможенники не пропустили в Китай почти тонну конфет и вафель
- Один из самых богатых бизнесменов России вышел из проекта строительства завода минудобрений в Приморье
- В Приморье введен в строй новый мини-стадион
- Приморье признали лидером по инвестпривлекательности среди регионов РФ
- Железная дорога бесплатно перевозит грузы, необходимые для ликвидации последствий тайфуна в Приморье
- Границы ТОР "Большой Камень" в Приморье расширены на пять земельных участков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Начальник ГИББД Приморья сказал выпускникам автошкол всё, что о них думает (фото)
- ЖСК "Остров" во Владивостоке превратился в "бесперспективную деревню"
- Во Владивостоке на Партизанском проспекте втиснут гостиницу
- За долги компаний придется отвечать физлицам
- Жители Приморья и СМИ все больше доверяют прогнозам "народного синоптика"
- Дарькин увидел небо в алмазах
- Погибшие в Сирии женщины-медики, скорее всего, с Дальнего Востока
- Столица Приморья погрязла в деловых событиях "для галочки"
- Москвичи скупили еще 33 тыс. гектаров земель в Приморском крае
- Примсоцбанк приглашает на круглый стол руководителей и финансовых директоров компаний