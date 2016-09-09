www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

В Арсеньеве открыли памятник вертолету Ка-50 "Черная акула"

09 Сентября 2016, 07:57 | Приморье

Основой для памятника послужил вертолет, собранный более 20 лет назад на авиазаводе «Прогресс»

Сегодня в Арсеньеве на площади Славы торжественно открыт памятник ударному боевому вертолету Ка-50 «Черная акула», сборку которого вел авиазавод «Прогресс». На постамент установлен так называемый планер вертолета - структурная часть без силовой установки и оборудования.

В 2015 году среди сотрудников завода прошел конкурс на эскизный проект постамента для будущего монумента вертолета Ка-50, приуроченный ко Дню Воздушного флота России. Лучшим был признан эскиз инженера Николая КОРЕНКОВА, который предложил использовать в основе постамента стилизованный логотип предприятия.

Монумент открывается к 80-летию авиапредприятия «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина.

После открытия монумента состоятся показательные выступления парашютистов и демонстрационные полеты авиационной техники. Завершится праздник большим юбилейным концертом и салютом.

Досье «Золотого Рога»: Построенное в 1936 году предприятие «Прогресс» выпускало военные самолеты и вертолеты. С 1988 года здесь начиналась сборка первого предсерийного вертолета типа В-80, впоследствии названного Ка-50. 22 мая 1991 года первый вертолет Ка-50, собранный на «Прогрессе», совершил взлет на заводском аэродроме. До 2009 года было изготовлено более 10 вертолетов этого типа.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: авиазавод  "черная акула"  вертолет  памятник 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Псевдоним10:05, 09.09.2016#

    Ка-50 снят с производства

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru