В Арсеньеве открыли памятник вертолету Ка-50 "Черная акула"

Основой для памятника послужил вертолет, собранный более 20 лет назад на авиазаводе «Прогресс»

Сегодня в Арсеньеве на площади Славы торжественно открыт памятник ударному боевому вертолету Ка-50 «Черная акула», сборку которого вел авиазавод «Прогресс». На постамент установлен так называемый планер вертолета - структурная часть без силовой установки и оборудования.

В 2015 году среди сотрудников завода прошел конкурс на эскизный проект постамента для будущего монумента вертолета Ка-50, приуроченный ко Дню Воздушного флота России. Лучшим был признан эскиз инженера Николая КОРЕНКОВА, который предложил использовать в основе постамента стилизованный логотип предприятия.

Монумент открывается к 80-летию авиапредприятия «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина.

После открытия монумента состоятся показательные выступления парашютистов и демонстрационные полеты авиационной техники. Завершится праздник большим юбилейным концертом и салютом.

Досье «Золотого Рога»: Построенное в 1936 году предприятие «Прогресс» выпускало военные самолеты и вертолеты. С 1988 года здесь начиналась сборка первого предсерийного вертолета типа В-80, впоследствии названного Ка-50. 22 мая 1991 года первый вертолет Ка-50, собранный на «Прогрессе», совершил взлет на заводском аэродроме. До 2009 года было изготовлено более 10 вертолетов этого типа.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток