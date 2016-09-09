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В Арсеньеве открыли памятник вертолету Ка-50 "Черная акула"
Основой для памятника послужил вертолет, собранный более 20 лет назад на авиазаводе «Прогресс»
Сегодня в Арсеньеве на площади Славы торжественно открыт памятник ударному боевому вертолету Ка-50 «Черная акула», сборку которого вел авиазавод «Прогресс». На постамент установлен так называемый планер вертолета - структурная часть без силовой установки и оборудования.
В 2015 году среди сотрудников завода прошел конкурс на эскизный проект постамента для будущего монумента вертолета Ка-50, приуроченный ко Дню Воздушного флота России. Лучшим был признан эскиз инженера Николая КОРЕНКОВА, который предложил использовать в основе постамента стилизованный логотип предприятия.
Монумент открывается к 80-летию авиапредприятия «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина.
После открытия монумента состоятся показательные выступления парашютистов и демонстрационные полеты авиационной техники. Завершится праздник большим юбилейным концертом и салютом.
Досье «Золотого Рога»: Построенное в 1936 году предприятие «Прогресс» выпускало военные самолеты и вертолеты. С 1988 года здесь начиналась сборка первого предсерийного вертолета типа В-80, впоследствии названного Ка-50. 22 мая 1991 года первый вертолет Ка-50, собранный на «Прогрессе», совершил взлет на заводском аэродроме. До 2009 года было изготовлено более 10 вертолетов этого типа.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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