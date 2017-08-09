Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Билайн" представил новые тарифы для планшетов и роутеров
Оператор предложил еще больше интернета и бонус за стаж
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представило новую линейку интернет-тарифов «Интернет для планшета» и «Интернет для компьютера». Новые предложения были разработаны с учетом актуальных потребностей клиентов «Билайн» в наполнении и дизайне дата-тарифов, для этого было проведено масштабное исследование пользовательских предпочтений, в котором приняли участие почти 4 тыс. абонентов.
«Потребление интернета на планшетах и модемах среди наших клиентов за последний год выросло вдвое, а самой востребованной опцией в прошлом года стала покупка дополнительного интернет-трафика. В ответ на эти запросы мы разработали новую усовершенствованную линейку интернет-тарифов для обладателей планшетов и роутеров. Так же, как уже запущенные в апреле тарифы «ВСЕ!» для телефонов, новые дата-тарифы дают дополнительные преимущества при их постоянном использовании», - отмечает директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирина ЛЕБЕДЕВА.
Новые тарифы уже с первого месяца включают пакет интернет-трафика достаточный для самых активных пользователей. «Интернет для планшета» содержит 12 Гб трафика, а «Интернет для компьютера» - 30 Гб. Уже после трех месяцев объём трафика автоматически увеличится еще на 5 Гбайт. Абонентская плата* при этом такая же, а это значит, что в новых тарифах клиент получает больше услуг за те же деньги.
Для самых активных пользователей, которым необходимо еще больше интернет-трафика, «Билайн» подготовил предложение – услугу «Автопродление скорости», которая предоставляет еще 5 Гб трафика всего за 150 рублей и активируется автоматически.
«Билайн» позаботился и о тех клиентах, которые в силу каких-то причин временно не могут пополнить баланс на размер абонентской платы. Если клиент не может пополнить счет на всю сумму, он сможет воспользоваться интернетом с погигабайтной оплатой - 50 рублей за 1 Гб в регионах и 100 рублей за 1 Гб в Москве.
Клиенты, которые привыкли пользоваться одновременно несколькими устройствами, смогут воспользоваться функцией бесплатной раздачи интернет-трафика через Wi-Fi. Для этого достаточно просто включить соответствующую функцию на своем планшете или модеме и делиться мобильным интернетом с другими устройствами в рамках своего тарифа.
Путешествовать по России с новыми тарифами тоже удобно, так как интернет-трафик расходуется во всей сети «Билайн» без дополнительной платы**.
Подключить любой тариф из новой линейки можно в офисах обслуживания и продаж «Билайн» и сети дилеров на всей территории России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.
Более подробная информация о новой линейке интернет-тарифов доступна на сайте www.beeline.ru.
* Абонентская плата на «Интернет для планшета» 390 рублей. Абонентская плата на «Интернет для компьютера» 1200 рублей в Приморском крае.
**за исключением Норильска, Чукотки, Республики Крым, Севастополя, стоимость 1 Мб в этих регионах составит 9,95 рублей.
Новости тематики
- "Билайн" представил новые тарифы для планшетов и роутеров
- Обновленные тарифы "Всё" соответствуют трендам в социальных сетях
- "Билайн" предлагает компаниям продвигать бизнес
- МТС стал первым оператором в Приморье, запустившим сеть 4G во всех городах края
- МТС инвестировали более 740 млн рублей в развитие собственных ВОЛС на Дальнем Востоке и Восточной Сибири
- В Приморье участились случаи мошенничества через SMS
- МТС начала выдавать электронные подписи в Приморье
- Tele2 направит на улучшение сети в Приморье 139 млн рублей
- Коммерческим директором Tele2 в Приморье назначен бывший менеджер "Домотехники" и "В-Лазера"
Новости раздела
- "Билайн" представил новые тарифы для планшетов и роутеров
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
- "Ростелеком" делает бесплатным Wi-Fi
- В Приморье ФСБ пришла за вице-губернатором и мэром
- Один из крупнейших угольных портов Приморья расщедрился на дивиденды
- Процесс "квоты под киль" запущен - Трутнев
- В игорной зоне "Приморье" выставлены на аукцион свободные участки под отели и казино
- МЧС Приморского края объявило экстренное предупреждение
- Китай захватил более 40% товарооборота с Дальним Востоком
- Китай ищет в Приморье партнеров для проектов в рыбной отрасли
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рынок систем "ЭРА-ГЛОНАСС" стабилизируется в Приморье
- В России будут выплачивать еще один новый вид пенсии
- Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье
- Приморский миллиардер передумал самобанкротиться
- Россияне нашли инструмент выгоднее банковских депозитов
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан
- Цены на электроэнергию взлетят
- У берегов Приморья может появиться авианосец Великобритании