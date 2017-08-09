"Билайн" представил новые тарифы для планшетов и роутеров

Оператор предложил еще больше интернета и бонус за стаж

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представило новую линейку интернет-тарифов «Интернет для планшета» и «Интернет для компьютера». Новые предложения были разработаны с учетом актуальных потребностей клиентов «Билайн» в наполнении и дизайне дата-тарифов, для этого было проведено масштабное исследование пользовательских предпочтений, в котором приняли участие почти 4 тыс. абонентов.

«Потребление интернета на планшетах и модемах среди наших клиентов за последний год выросло вдвое, а самой востребованной опцией в прошлом года стала покупка дополнительного интернет-трафика. В ответ на эти запросы мы разработали новую усовершенствованную линейку интернет-тарифов для обладателей планшетов и роутеров. Так же, как уже запущенные в апреле тарифы «ВСЕ!» для телефонов, новые дата-тарифы дают дополнительные преимущества при их постоянном использовании», - отмечает директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирина ЛЕБЕДЕВА.

Новые тарифы уже с первого месяца включают пакет интернет-трафика достаточный для самых активных пользователей. «Интернет для планшета» содержит 12 Гб трафика, а «Интернет для компьютера» - 30 Гб. Уже после трех месяцев объём трафика автоматически увеличится еще на 5 Гбайт. Абонентская плата* при этом такая же, а это значит, что в новых тарифах клиент получает больше услуг за те же деньги.

Для самых активных пользователей, которым необходимо еще больше интернет-трафика, «Билайн» подготовил предложение – услугу «Автопродление скорости», которая предоставляет еще 5 Гб трафика всего за 150 рублей и активируется автоматически.

«Билайн» позаботился и о тех клиентах, которые в силу каких-то причин временно не могут пополнить баланс на размер абонентской платы. Если клиент не может пополнить счет на всю сумму, он сможет воспользоваться интернетом с погигабайтной оплатой - 50 рублей за 1 Гб в регионах и 100 рублей за 1 Гб в Москве.

Клиенты, которые привыкли пользоваться одновременно несколькими устройствами, смогут воспользоваться функцией бесплатной раздачи интернет-трафика через Wi-Fi. Для этого достаточно просто включить соответствующую функцию на своем планшете или модеме и делиться мобильным интернетом с другими устройствами в рамках своего тарифа.

Путешествовать по России с новыми тарифами тоже удобно, так как интернет-трафик расходуется во всей сети «Билайн» без дополнительной платы**.

Подключить любой тариф из новой линейки можно в офисах обслуживания и продаж «Билайн» и сети дилеров на всей территории России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.

Более подробная информация о новой линейке интернет-тарифов доступна на сайте www.beeline.ru.

* Абонентская плата на «Интернет для планшета» 390 рублей. Абонентская плата на «Интернет для компьютера» 1200 рублей в Приморском крае.

**за исключением Норильска, Чукотки, Республики Крым, Севастополя, стоимость 1 Мб в этих регионах составит 9,95 рублей.