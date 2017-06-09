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Трутнев дал указание выгонять "тормозящих" резидентов игорной зоны "Приморье"
Освободившиеся участки будут ждать новых владельцев
Камбоджийская компания Naga Corp Ltd. подтверждает планы по открытию в 2018 году на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье» развлекательного центра «Маяк» с казино, заявил в пятницу вице-премьер Юрий Трутнев в ходе пленарной дискуссии в рамках Дальневосточного медиасаммита.
«Второй объект от крупного азитатского инвестора Naga Corp будет построен к концу следующего года. На данный момент уже есть один состоявшийся проект, и инвестор, который занимался его реализацией, показал себя как надежный партнер. Другие проекты сейчас немного в «подвешенном» состоянии», - сказал Юрий Трутнев, отвечая на вопрос о развитии игорной зоны «Приморье».
Вице-премьер подчеркнул, что на совещании, состоявшемся в четверг, им были даны указания, которые будут способствовать эффективной реализации проекта.
«Я разговаривал с губернатором Приморья - надо расторгнуть договоры со всеми инвесторами, не выполнившими своих обязательств. Я четко дал понять, что мы расторгаем инвестиционные соглашения со всеми резидентами, которые не выполняют своих обязательств. С одним инвестором договор уже расторгли. Сейчас необходимо доводить до конца проекты, которые уже реализуются, а свободные участки выставить на аукцион», - сказал Юрий Трутнев.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой рог», ОАО «Корпорация развития Приморского края» (принадлежит 100% администрации региона через арбитражный суд расторгла договор с одним из инвесторов игорной зоны «Приморье» - ООО "Роял Тайм Приморье" (дочерняя компания казанской «Роял Тайм Групп»).
Досье «Золотого Рога»: Казино центра «Маяк» станет вторым в игорной зоне после запуска крупнейшего в России казино Tigre de Cristal в октябре 2015 года. Кроме того, к 2019 году развлекательный комплекс «Селена» в игорной зоне «Приморье» должна построить компания Diamond Fortune Holdings. К 2022 году должны открыться центры «Феникс», «Золотые ворота», «Лунные ворота» и «Солнце».
Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га, помимо развлекательных центров и казино предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования. Проект будет реализовываться в три этапа, последний завершится в 2022 году. Ключевыми инвесторами интегрированной курортной зоны «Приморье» стали «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco International Development Limited, NagaCorp Ltd. и «Даймонд Форчун Холдингс Прим.». Общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино в ИРКЗ "Приморье" составила более 113 млрд рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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