В Приморье появится еще одно круглогодичное овощехранилище

Проект реализуется в рамках ТОР «Надеждинская»

Реконструкция круглогодичного хранилища, рассчитанного на одновременное хранение 1 835 тонн овощей и фруктов, близится к завершению на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае.

Проект по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) реализует ООО «Интертраст».

Хранилище расположено на земельном участке общей площадью 8,3 тыс. квадратных метров.

Запуск хранилища позволит удовлетворить рыночную потребность Приморья в мощностях по хранению и переработке сельхозпродукции.

В настоящее время строительство объекта резидента находится в завершающей стадии, выполнено 70 процентов строительно-монтажных работ.

Досье газеты «Золотой Рог»: ТОР «Надеждинская» – многопрофильная производственно-логистическая площадка, созданная постановлением правительства РФ от 25 июня 2015 года. На сегодняшний день в ТОР осуществляют деятельность 46 резидентов.