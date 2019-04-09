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В Приморье появится еще одно круглогодичное овощехранилище
Проект реализуется в рамках ТОР «Надеждинская»
Реконструкция круглогодичного хранилища, рассчитанного на одновременное хранение 1 835 тонн овощей и фруктов, близится к завершению на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае.
Проект по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) реализует ООО «Интертраст».
Хранилище расположено на земельном участке общей площадью 8,3 тыс. квадратных метров.
Запуск хранилища позволит удовлетворить рыночную потребность Приморья в мощностях по хранению и переработке сельхозпродукции.
В настоящее время строительство объекта резидента находится в завершающей стадии, выполнено 70 процентов строительно-монтажных работ.
Досье газеты «Золотой Рог»: ТОР «Надеждинская» – многопрофильная производственно-логистическая площадка, созданная постановлением правительства РФ от 25 июня 2015 года. На сегодняшний день в ТОР осуществляют деятельность 46 резидентов.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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