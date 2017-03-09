Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин освободил от должности высокопоставленного генерала из Приморья
Сергей Бобровничий возглавлял Следственное управление СК по Приморскому краю с момента его образования
Президент России Владимир ПУТИН в четверг своим указом освободил от занимаемых должностей 10 генералов МВД, Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета РФ, в том числе руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю, генерал-лейтенанта юстиции Сергея БОБРОВНИЧЕГО.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее в социальных сетях была размещена информация, что Сергей Бобровничий написал рапорт об увольнении.
Сергей Бобровничий возглавил Следственное управление СК по Приморскому краю с момента его создания в 2011 году, до этого с 2007 года возглавлял следственное управление прокуратуры Приморского края. В 2013 году президент России переназначил Сергея Бобровничего главой Следственного управления СК по Приморскому краю сроком на 5 лет, до 2018 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото www.kremlin.ru
Новости тематики
- Путин освободил от должности высокопоставленного генерала из Приморья
- В Приморье готовят банкротство компании, которая претендовала на статус резидента Свободного порта Владивосток
- Через Зарубино пойдут миллионы тонн зерна
- Федор Конюхов продержался первые сутки на воздушном шаре
- Спортивные менеджеры из Приморья поработали на широкую ногу на Сахалине
- Бывший чиновник Приморья задержан за взятку в Крыму
- В Приморье появятся искусственные участки земли
- Самый дорогой студенченский обед в России – во Владивостоке
- В Приморье зэка отправят на принудительные работы
- Путин поручил добавить газу в Приморье
Новости раздела
- Путин освободил от должности высокопоставленного генерала из Приморья
- "Русагро" готова инвестировать $1 млрд в переработку молока в Приморье
- В Приморье готовят банкротство компании, которая претендовала на статус резидента Свободного порта Владивосток
- В Приморье нажали нужную кнопку
- Приморцы просят оставить в покое праворульные автомобили
- В Приморье запахло Большой нефтехимией
- Приморье оказалось "лидером" по задержке зарплаты
- Власти одного из районов Приморья "торпедируют" дальневосточный гектар
- Через Зарубино пойдут миллионы тонн зерна
- ФОТОРЕПОРТАЖ: Королем зимнего маунтинбайка стал гонщик из Уссурийска
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- В Приморском океанариуме резко подешевели билеты
- Крейсер "Варяг" экстренно вышел в море
- Мечта приморских автомобилистов реализована в Магадане
- Федералы хотят снять сливки в Приморье
- Пожар на траулере "Каролина 33", вывел судно из путины
- "Леолет" свой первый рейс совершил во Владивосток
- В Приморье полиция отказывается возбуждать дело против браконьера, наехавшего на охотинспектора
- Федеральные продуктовые сети так и не дошли до Дальнего Востока
- Рубль в сплошных тревогах