Путин освободил от должности высокопоставленного генерала из Приморья

Сергей Бобровничий возглавлял Следственное управление СК по Приморскому краю с момента его образования

Президент России Владимир ПУТИН в четверг своим указом освободил от занимаемых должностей 10 генералов МВД, Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета РФ, в том числе руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю, генерал-лейтенанта юстиции Сергея БОБРОВНИЧЕГО.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в социальных сетях была размещена информация, что Сергей Бобровничий написал рапорт об увольнении.

Сергей Бобровничий возглавил Следственное управление СК по Приморскому краю с момента его создания в 2011 году, до этого с 2007 года возглавлял следственное управление прокуратуры Приморского края. В 2013 году президент России переназначил Сергея Бобровничего главой Следственного управления СК по Приморскому краю сроком на 5 лет, до 2018 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото www.kremlin.ru