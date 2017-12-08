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"Билайн" дарит 5 Гб к интернет-тарифам уже со второго месяца

08 Декабря 2017, 15:10 | Приморье

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») бесплатно увеличивает на 5 Гб пакет тарифов «Интернет для планшета» и «Интернет для компьютера» уже со второго месяца обслуживания

Абоненты «Билайн», пользующиеся тарифами «Интернет для планшета» и «Интернет для компьютера», со второго месяца подключения будут получать в подарок 5 Гб мобильного интернета к стандартному размеру тарифа. Ранее объём трафика в данных тарифах автоматически увеличивался на 5 Гб только с четвертого месяца.

Пакета интернет-трафика в тарифах для планшетов и роутеров достаточно для самых активных пользователей: тариф «Интернет для планшета» содержит от 10 до 20 Гб трафика в зависимости от региона, а «Интернет для компьютера» – от 25 до 30 Гб. Теперь клиенты, подключенные к тарифу, уже со второго месяца получат еще более комфортные условия пользования планшетами и другими девайсами за счет увеличения пакета на 5 Гб, а также смогут меньше ограничивать себя в пользовании интернетом.

Как можно использовать 5 Гб интернет-трафика? Это 1463 музыкальных трека или 114 глав аудиокниг, или два фильма в формате HD-видео по 2,2 часа, или девять серий сериала по 45 мин, или 205 трейлеров новых фильмов. *

Подключенные к тарифам абоненты, которые привыкли пользоваться одновременно несколькими устройствами, смогут воспользоваться функцией бесплатной раздачи интернет-трафика через Wi-Fi. Для этого достаточно включить соответствующую функцию на своем планшете или модеме и делиться мобильным интернетом с другими устройствами в рамках своего тарифа.

Кроме того, с тарифом «Интернет для планшета» клиенты получают практически безлимитные возможности для общения в социальных сетях и прослушивания музыки – к тарифу можно бесплатно подключить опцию «#можноВСЁ», которая позволяет не расходовать трафик мобильного интернета в социальных сетях через приложения и музыкальные сервисы. **

Более подробная информация о линейке интернет-тарифов доступна на сайте www.beeline.ru

Cергей КУЗЬМИН. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

* Взяты средние значения.

** Видеотрафик из социальных сетей, а также внешние ссылки расходуют пакет трафика.

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Теги: планшеты  тарифы  "билайн" 



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