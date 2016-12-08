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Губернатору Владимиру Миклушевскому поставили "3 с плюсом"
На оценку главы Приморья повлиял арест мэра Игоря Пушкарева
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ получил оценку «3+» в Рейтинге политической выживаемости губернаторов, подготовленном Фондом «Петербургская политика» и Коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг». В Предыдущем рейтинге оценка приморского главы равнялась 4 баллам. Глава соседнего Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ также ухудшил свои показатели с «4» до «-4». Рейтинг губернатор Сахалина Олега КОЖЕМЯКО понизился с 5 баллов до «4+».
В числе сильных сторон Владимир Миклушевского эксперты отмечают достойное проведение Восточного экономического форума во Владивостоке. «Благодаря успешному проведению крупных мероприятий и форумов (Миклушевский) создал региону образ «витрины» политики России на Дальнем Востоке. Арест мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА ослабил позиции внутриэлитных оппонентов».
Арест градоначальника краевой столицы также приводится в аргументах «слабых сторон» губернатора.
«Арест Игоря Пушкарева усилил уровень управленческой дезорганизации и повысил риски, связанные с активным участием правоохранительных органов в политической жизни края. Фактором риска может стать отсутствие консенсуса по поводу успехов работы губернатора на своем посту», - отмечают составители рейтинга.
Досье «Золотого Рога»: Рейтинг публикуется с 2007 года. В нем дается оценка вероятности сохранения в должности действующих глав регионов на протяжении ближайшего года по 5-балльной шкале (где 5 – максимальная оценка, 1 – минимальная).
К «плюсам» Олега Кожемяко политтехнологи относят значительный кредит доверия на федеральном уровне благодаря опыту работы в предыдущих регионах. «Смог создать ожидания среди населения. Способен реализовывать федеральные инициативы, связанные с перераспределением финансов между дальневосточными регионами», - отмечают составители рейтинга.
В «минусе» у Кожемяко отсутствие крепкой команды: «В силу предшествующего опыта возможна недооценка рисков, связанных с элитным недовольством. Внутри региона существуют вопросы к качеству управленческой команды».
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото primorsky.ru
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При чем Миклушевский, если вором обозначен Пушкарев. Он же не полицейский Владивостока.