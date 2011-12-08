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Шкурный вопрос
Не будучи еще президентом России, преемник Владимира Путина - Дмитрий МЕДВЕДЕВ уже выступил законодателем мод в среде национальной политической элиты, купив пальто из шкурок белька за полмиллиона рублей, сообщает интернет-издание "Скандалы.Ru".
Охота на полярного белька запрещена во всем мире. Этот зверский промысел - забой бельков, детенышей тюленя в возрасте до двух недель от рождения, - разрешен только в России. Забивают их палками, дабы не портить ценнейший мех. Аналогов такому виду добыче по жестокости и массовости нет нигде в мире.
Как отмечают "Скандалы.Ru", реальный масштаб доходов российских политиков можно вычислить по косвенным признакам. Так, в ходе своего прошлогоднего ноябрьского визита в Красноярск Дмитрий Медведев, по сообщению местного ТВ, приобрел пальто за полмиллиона рублей.
Отметив мудрость поступка столичного гостя, не перешагнувшего в своих запросах подлежащую государственному контролю сумму в 600 тысяч "деревянных", местные политики и олигархи буквально смели аналогичную продукцию с прилавков всех окрестных салонов.
До последнего времени показателем богатства были часы российского чиновника. Как заметил однажды "Русский Newsweek", "...недвижимость, яхты, самолеты, как правило, находятся вдали от чужих глаз. Часы же на руке видны почти при любом движении". Среди российских политиков самые дорогие часы принадлежат Владимиру Путину: гарант Конституции носит на правой руке Patek Philippe Perpetual Calendar из белого золота за $60000, что примерно соответствует размеру годовой президентской зарплаты.
По мнению политологов, вскоре пальто из шкурок новорожденных детенышей гренландского и каспийского тюленя - бельков станет таким же атрибутом причастности к власти, каким до недавнего времени был костюм от Brioni, любимой марки президента Путина.
Но отмечают эксперты-экологи, подобные пристрастия отечественной элиты могут иметь весьма неприятные последствия для имиджа всей Российской Федерации.
При поддержке ведущих экологических движений, в столицах мировых держав 15 марта проходит ежегодный Международный День Защиты Бельков. Во многих странах мира в этот день проходят демонстрации против убийства детенышей тюленей.
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