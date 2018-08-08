Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китайцы подбросили приморцам пять тонн токсичного арахиса
Опасные орешки проще всего уничтожить
В Приморье обнаружено более пяти тонн китайского арахиса в котором превышено содержание опасного для здоровья токсина.
«Согласно результатам проведенных лабораторных испытаний проб, которые были отобраны от партии арахиса поступившей в ООО «Полтавский терминал" (село Полтавка) из Китая, специалистами Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора выявлено превышение допустимого уровня содержания кадмия в 1,6 раз. Масса поступившей в Приморский край партии составила 5 343 килограмма», - говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В настоящее время движение партии арахиса остановлено. Решается вопрос о ее возврате или уничтожении.
По данным специалистов, одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное насыщение почвы фосфатными удобрениями. Пары кадмия и все его соединения токсичны. Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств.
Это уже не первый случай задержания в регионе арахиса с кадмием, завезенного из Китая. В конце июня в Приморье не пустили партию весом почти в 20 тонн.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Китайцы подбросили приморцам пять тонн токсичного арахиса
- Рядом с Приморьем зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
- Северные корейцы продолжат работать в Приморье, но в меньшем количестве
- Загранпаспорта и водительские права серьезно подорожают
- Газовый завод в Хасанском районе начнут строить в 2020 году
- В Приморье будет построен самый мощный в мире ледокол
- Сидеть в СИЗО стало выгодно
- Путин пообещал продолжить чистку губернаторов
- Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро
- "Дальневосточный гектар" может стать больше
Новости раздела
- Китайцы подбросили приморцам пять тонн токсичного арахиса
- Рядом с Приморьем зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
- Северные корейцы продолжат работать в Приморье, но в меньшем количестве
- Загранпаспорта и водительские права серьезно подорожают
- Газовый завод в Хасанском районе начнут строить в 2020 году
- В Приморье будет построен самый мощный в мире ледокол
- Путин потребовал от правительства невозможного?
- Сидеть в СИЗО стало выгодно
- Путин пообещал продолжить чистку губернаторов
- Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги