Китайцы подбросили приморцам пять тонн токсичного арахиса

Опасные орешки проще всего уничтожить

В Приморье обнаружено более пяти тонн китайского арахиса в котором превышено содержание опасного для здоровья токсина.

«Согласно результатам проведенных лабораторных испытаний проб, которые были отобраны от партии арахиса поступившей в ООО «Полтавский терминал" (село Полтавка) из Китая, специалистами Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора выявлено превышение допустимого уровня содержания кадмия в 1,6 раз. Масса поступившей в Приморский край партии составила 5 343 килограмма», - говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В настоящее время движение партии арахиса остановлено. Решается вопрос о ее возврате или уничтожении.

По данным специалистов, одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное насыщение почвы фосфатными удобрениями. Пары кадмия и все его соединения токсичны. Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств.

Это уже не первый случай задержания в регионе арахиса с кадмием, завезенного из Китая. В конце июня в Приморье не пустили партию весом почти в 20 тонн.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток