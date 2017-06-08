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Войны рядом с Приморье не будет

08 Июня 2017, 18:45 | Приморье

Россия не видит военного решения вопроса с Северной Кореей

Официальный представитель МИД РФ Мария ЗАХАРОВА на брифинге во Владивостоке заявила, что военного разрешения конфликта вокруг Северной Кореи не будет. Сегодня утром КНДР выпустила противокорабельные крылатые ракеты. Они пролетели 200 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

«Мы исходим исключительно из того, что силовые методы и действия - это путь в никуда, это тупик. Не может быть военного решения этого вопроса», - озвучила г-жа Захарова позицию России.

Китай в связи с пусками КНДР крылатых ракет призывает все стороны к сдержанности, чтобы не спровоцировать дальнейшую эскалацию на полуострове, заявила ранее официальный представитель МИД КНР Хуа ЧУНЬИН. МИД Японии заявил, что по дипломатическим каналам направит Северной Корее протест в связи с очередным пуском ракет.

29 мая КНДР осуществила пуск ракеты из района Вонсана. Она пролетела шесть минут, преодолев 450 километров. Пхеньян заявил, что это «новая баллистическая ракета точного наведения». Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест.

2 июня Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Сергея КОЖИНА

Автор: Олег Клименко
Теги: КНДР  запуск  ракеты 



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