Для установления рекорда почетному жителю Находки необходимо провести в воздухе более 50 часов

Путешественники Федор КОНЮХОВ и Иван МЕНЯЙЛО, рассчитывающие установить абсолютный рекорд мира по продолжительности пребывания в воздухе тепловых аэростатов, продержались в небе на аэростате БИНБАНК первые сутки.

Шар уже пролетел около 500 километров со средней скоростью около 20 км/ч. В целом, полет проходит в штатном режиме, единственное что волнует пилотов, это повышенный расход газа из-за теплой погоды.

Вторая ночь будет самым серьезным и опасным испытанием. При благоприятных условиях полет планируется завершить после 12.00 по московскому времени9 февраля. Для установления рекорда необходимо провести в воздухе более 50 часов.

Цель Федора Конюхова и Ивана Меняйло, стартовавших на тепловом аэростате с объемом оболочки 10 тыс. кубометров с аэродрома Южный в Ярославской области, побить рекорд японских пилотов Мичио КАНДА и Хиразуки ТАКЕЗАВА - 50 часов 38 минут, установленный в 1997 году.

Досье "Золотого Рога": Федор Кjy.[jd родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалово Запорожской области. Российский путешественник, писатель, художник, пилот свободного аэростата. С 1974 по 1995 гг. проживал в городе Находка Приморского края. Почетный житель города Находка. С 1995 по настоящий день проживает в Москве. Первую экспедицию осуществил в 15 лет - пересек Азовское море на вёсельной лодке. Совершил 5 кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, в том числе один раз на вёсельной лодке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото http://konyukhov.ru



