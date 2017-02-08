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Спортивные менеджеры из Приморья поработали на широкую ногу на Сахалине
Бывший главный тренер БК «Спартак-Приморье» Эдуард Сандлер стал фигурантом «островного» скандала
Правоохранительные органы проводят проверку в отношении профессионального спортивного клуба (ПСК) «Сахалин», в котором Министерство финансов региона выявило финансовые нарушения почти на 300 млн рублей. Речь идет о многократно завышенных премиях и выплатах управленческому персоналу, использовании служебного положения для извлечения прибыли и полетах бизнес-классом. Под прицелом оказались менеджер ПСК пропиской в Приморской крае: главный тренер баскетбольной команды Эдуард САНДЛЕР, спортивный директор хоккейной команды Сергей БОРЗЫХ, спортивный директор волейбольной команды Павел ГУБЕНКО и начальник волейбольной команды Оксана ЧЕРНЫШОВА.
Региональный Минфин проверил финансовые расходы клуба в период с января 2015 по октябрь 2016 года, и вскрыл «колоссальную сумму необоснованных расходов» субсидий областного бюджета.
По данным пресс-службы, значительная часть средств пошла на сверхпремии. «В нарушение всех норм и правил только за девять месяцев прошлого года на дополнительные и чрезмерные вознаграждения в клубе потратили 38 млн рублей. Большая часть суммы - до 60%, как обнаружилось, пошла на премирование без того самых высокооплачиваемых членов баскетбольной команды и их тренеров», - отмечает пресс-служба регионального правительства.
«Щедро и сверх всякой меры одаривали сотрудников» за дни неиспользованного отпуска при увольнении - в общей сложности на это выделили почти 30 млн рублей - без должного обоснования. Проверка показала, что клуб противозаконно приобрел материально-технические средства на сумму около 35 млн рублей.
Еще 14 млн рублей в течение двух лет руководство ПСК потратило на полеты бизнес-классом. Привилегией пользовалась четверка менеджеров высшего звена с пропиской в Приморской крае: спортивный директор волейбольной команды Павел Губенко, ее начальник Оксана Чернышова, главный тренер коллектива баскетболистов Эдуард Сандлер, спортивный директор хоккейной команды Сергей Борзых.
Со всеми четырьмя теперь уже бывшими сотрудниками ПСК «Сахалин», по информации пресс-службы, были заключены контракты на особых условиях. При увольнении для них предусматривались так называемые «золотые парашюты» - выходные пособия в размере от 5 млн до 10 млн рублей. «Прав на «отступные» сейчас лишился лишь Эдуард Сандлер, осужденный за мошенничество. Остальные три экс-управленца оказались уволены без многомиллионных выходных пособий, но пытаются добиться их выплаты», - сообщает пресс-служба.
По результатам проверок также будет дана оценка обоснованности использования баскетболистами ПСК «Сахалин» базы «Спарта» во Владивостоке, принадлежащей Эдуарду Сандлеру и приносящей ему доходы. С 2015 года сахалинские команды - основная из 23 человек и юношеская - из 16 человек - проживают там на постоянной и платной основе.
«Сейчас все эти факты, которые повлекли дополнительные расходы бюджета, тщательно проверяются. Баскетбольные команды решено вернуть на Сахалин. Уже переведена на остров молодежная волейбольная команда клуба, которая также использовала спортивный центр в Приморье», - сообщает пресс-служба.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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