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В московском метро появится вагон Приморского края, в котором москвичей будут зазывать на работу в регион
«Дальневосточный экспресс» будет курсировать с 10 декабря на Таганско-Краснопресненской линии
Брендированный поезд «Дальневосточный экспресс», один из вагонов которого будет представлять Приморский край, начнет курсировать в московском метро с 10 декабря в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Специальный состав призван рассказать москвичам и гостям столицы о восточном регионе.
Каждый вагон состава будет посвящен отдельному региону Дальнего Востока. Пассажиры «дальневосточного экспресса» смогут узнать о том, что субъекты ДФО представляют собой с экономической, культурной точек зрения, получить информацию о «дальневосточном гектаре» и узнать о вакансиях, которые доступны для замещения в регионах Дальнего Востока.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Дни Дальнего Востока в Москве» пройдут с 8 по 16 декабря в двух точках столицы. С 8 по 13 декабря будет открыта площадка на Тверской площади. Ее посетители смогут поучаствовать в мастер-классах, попробовать и купить дальневосточные деликатесы, чай и сувениры. С 14 по 16 декабря в Экспоцентре пройдет несколько деловых мероприятий и будет открыта «Ярмарка вакансий». «Дни Дальнего Востока в Москве» организованы министерством РФ по развитию Дальнего Востока совместно с правительством Москвы при участии Минприроды, Фонда развития Дальнего Востока, Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Корпорации развития Дальнего Востока, правительств и администраций субъектов ДФО.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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