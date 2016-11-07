В Приморье введен в строй новый мини-стадион

Новая универсальная спортивная площадка введена в строй в Посьете

Торговый порт Посьет (входит в транспортный дивизион Группы «Мечел» под управлением ООО «УК Мечел-Транс») сообщило вводе в эксплуатацию универсальной спортивной площадки в поселке Посьет. Универсальная спортивная площадка предназначена для занятий мини-футболом, волейболом и баскетболом, а в зимний период – хоккеем.

По проекту, разработанному по заданию администрации Приморского края, площадка должна представлять собой мини-стадион. Здесь предусмотрены теплые раздевалки, трибуна с навесом, уличная зона стационарных тренажеров с освещением.

Оборудование для универсальной спортивной площадки было приобретено на средства краевого бюджета. Общестроительные работы, которые включали в себя перекладку электрических кабелей, замену грунта и устройство бетонной площадки, а также работы по монтажу элементов физкультурно-оздоровительного комплекса, были выполнены силами АО «Торговый порт Посьет». На эти цели портом было выделено более 7 млн рублей. Объект передан на баланс администрации Посьетского городского поселения Хасанского района Приморского края.

Объект был построен по программе «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае».

«Появление современной многофункциональной спортивной площадки в Посьете стало возможным благодаря совместным усилиям администрации Приморского края, администрации Хасанского района и нашего предприятия. Мы считаем, что создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом в шаговой доступности повысит престиж здорового образа жизни. Надеемся, что новый объект станет настоящим центром притяжения для жителей нашего поселка и членов их семей», – отметил управляющий директор порта Посьет Анатолий БАЛАКИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток