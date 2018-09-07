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Корейцы полетели во Владивосток

07 Сентября 2018, 16:06 | Приморье

Аэропорт Владивостока не нарадуется на гостей из Страны утренней свежести

АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) по итогам 8 месяцев 2018 года увеличило пассажиропоток на 20% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до более 1,7 млн человек, В то же время в августе рост пассажиропотока по сравнению с августом прошлого года и вовсе составил 66%.

«Такой стремительный рост обусловлен активным развитием рейсов из Владивостока в Республику Корея - пассажиропоток на южнокорейских направлениях в августе увеличился более чем в два раза. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока на международных направлениях, а также высокую динамику роста обеспечили рейсы из Владивостока в южнокорейские города Сеул, Пусан и Тэгу», - поясняет пресс-служба аэропорта.

В том числе на международных направлениях за 8 месяцев пассажиропоток вырос на 47%, до 747 тыс. человек, на внутренних - на 5%, до 961 тыс. человек.

Отметим, что в августе южнокорейская авиакомпания Air Busan начала выполнять полеты из Владивостока в Пусан. С приходом нового авиаперевозчика количество рейсов между Владивостоком и Южной Кореей увеличилось до более 70 рейсов в неделю.В настоящее время полеты между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи выполняют восемь авиаперевозчиков: российские авиакомпании «Аврора», S7 Airlines и «Якутия», корейские Korean Air, Air Busan, Jeju Air, Eastar Jet и T'way Air (на фото).

Кроме того, в авгсте российская «ИрАэро» начала выполнять полеты из Владивостока в Москву (аэропорт «Домодедово»).

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2017 году услугами аэропорта воспользовались 2,179 млн пассажиров, что на 18% превысило показатель 2016 года. Контроль над аэропортом в настоящее время осуществляет консорциум инвесторов с участием сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото АО "МАВ".

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: аэропорт  пассажиры  "ираэро"  Корея  пусан  changi 



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