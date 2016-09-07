Руководителя одного из крупнейших портов Приморья забрали в Хабаровск

Управляющий «Порта Посьет» возглавил «Порт Ванино»

Генеральным директором АО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино», крупнейшая стивидорная компания в одноименному порту) назначен Валерий БАЛАКИН, до этого занимавший должность управляющего директора АО «Торговый порт Посьет» (Приморский край, входит в транспортный дивизион группы «Мечел»).

Контракт с новым гендиректором заключен на 3 года с 6 сентября.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», Игорь ПРИЩЕПОВ, возглавлявший «Порт Ванино» с февраля 2014 года, покинул компанию. Отметим, что до прихода в Ванино г-н Прищепов с 2008 по 2012 год также занимал должность управляющего директора АО «Торговый порт Посьет».

Досье «Золотого Рога»: ОАО «Ванинский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино-Холмск. Инфраструктуру порта образуют 16 причалов, открытые и закрытые склады. Глубины у причалов и технические средства позволяют принимать и обрабатывать суда дедвейтом до 45 тыс. тонн. В состав компании наряду с универсальными причалами входят специализированные терминалы: паромный, контейнерный и глиноземный, а также портовый флот, выполняющий швартовые операции, перевозку пассажиров и снабжение судов водой.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток