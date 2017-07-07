www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.38 р. 100 JPY: 53.08 р.
EUR: 68.95 р. 10 CNY: 88.79 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Китай захватил более 40% товарооборота с Дальним Востоком

07 Июля 2017, 11:03 | Приморье

У Южной Кореи и Японии объемы в два раза меньше

Безоговорочным лидером по товарообороту с российским Дальним Востоком в первом полугодии 2017 года стал Китай, на долю которого приходится 42,3% от всего объема товарооборота. Доля Южной Кореи составила 20,9%, Японии – 19,5%, США – лишь 2,3%, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН.

Объем товарооборота через таможни дальневосточного региона в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 2,1% до 15,6 млн тонны. При этом, товарооборот в стоимостном выражении вырос на 23% - до $10,6 млрд.

При этом товарооборот с Китаем по стоимости вырос на 39,2%, с Республикой Корея – на 25,1%. С США - сократился в 1,5 раза.

Стоимость экспорта в I полугодии составила $4,2 млрд (39,34% от всего товарооборота), что на 5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Cтоимость импорта достигла  $6,4 млрд, что на 38,7% больше, чем в прошлом году.

Отметим, что по данным Федеральной таможенной службы РФ товарооборот России и Южной Кореи составил по итогам 2016 года $15,140, в том числе российский экспорт - $10,027 млрд и импорт - $5,113 млрд. По доле в российском товарообороте в 2016 году Южная Корея заняла 9-ое место.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: китай  товарооборот  таможня 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru