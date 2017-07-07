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Китай захватил более 40% товарооборота с Дальним Востоком
У Южной Кореи и Японии объемы в два раза меньше
Безоговорочным лидером по товарообороту с российским Дальним Востоком в первом полугодии 2017 года стал Китай, на долю которого приходится 42,3% от всего объема товарооборота. Доля Южной Кореи составила 20,9%, Японии – 19,5%, США – лишь 2,3%, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН.
Объем товарооборота через таможни дальневосточного региона в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 2,1% до 15,6 млн тонны. При этом, товарооборот в стоимостном выражении вырос на 23% - до $10,6 млрд.
При этом товарооборот с Китаем по стоимости вырос на 39,2%, с Республикой Корея – на 25,1%. С США - сократился в 1,5 раза.
Стоимость экспорта в I полугодии составила $4,2 млрд (39,34% от всего товарооборота), что на 5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Cтоимость импорта достигла $6,4 млрд, что на 38,7% больше, чем в прошлом году.
Отметим, что по данным Федеральной таможенной службы РФ товарооборот России и Южной Кореи составил по итогам 2016 года $15,140, в том числе российский экспорт - $10,027 млрд и импорт - $5,113 млрд. По доле в российском товарообороте в 2016 году Южная Корея заняла 9-ое место.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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