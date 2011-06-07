Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Институт сити-менеджеров с трудом пробивает себе дорогу
Дальнегорские депутаты пошли на рекорд. На прошедшем 27 мая заседании они приняли решение в третий раз провести публичные слушания по проекту изменений в городской Устав.
Заколдованным кругом стала для дальнегорских депутатов, а фактически думского коммунистического крыла, идея отменить всенародные выборы городского главы, заменив их избранием высшего должностного лица из депутатского корпуса решением Думы. При этом глава города стал бы одновременно и председателем Думы. В этом случае назначался бы и глава местной администрации, так называемый сити-менеджер.
Депутаты уже дважды выносили этот проект на обсуждение и даже приняли соответствующее решение о внесении таких поправок, преодолев при этом наложенное главой Дальнегорского округа вето. Однако департамент юстиции Приморского края отказал в регистрации изменений как незаконных. И вот депутаты делают третью попытку.
Еще более спорным представляется другой проект изменения Устава. Предлагается отказаться от обязательной публикации принятых правовых актов в газете, заменив их обнародованием - размещением на информационном стенде в помещении администрации, а также на досках для объявлений, расположенных на остановках транспорта.
Ничего не получается с идеей ввести должность сити-менеджера и у Думы Владивостока. На майской сессии дума вновь отложила на неопределенный срок рассмотрение поправок к уставу города, предусматривающих переход от всенародных выборов мэра к назначению сити-менеджера. Инициатор поправки единоросс Дмитрий ПЕНЯЗЬ сказал, что не будет отзывать проект.
С этим вопросом давно что-то не то и в части его партийной поддержки. Известно, что секретарь приморского регионального политсовета «Единой России» ИГОРЬ КОРОЛЕВ высказывался против института сити-менеджеров. Возможно, потому инициатива депутата Пенязя и не может никак попасть в повестку дня, что не согласована в «Единой России».
А та вряд ли вопрос согласует, по крайней мере, в предвыборный период, поскольку известно также неприятие владивостокцами идеи отмены всенародных выборов главы города. Ну, хоть где-то иллюзию выборов надо оставить.
Между тем полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ считает, что в крупных городах мэры должны не избираться, а назначаться депутатами городской думы.
Новости тематики
- Юг Приморского края завалят углем c разрешения президента
- Китай готов построить скоростную железную дорогу из Суйфэньхэ во Владивосток
- Китайцы подбросили приморцам пять тонн токсичного арахиса
- Рядом с Приморьем зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
- Северные корейцы продолжат работать в Приморье, но в меньшем количестве
- Загранпаспорта и водительские права серьезно подорожают
- Газовый завод в Хасанском районе начнут строить в 2020 году
- В Приморье будет построен самый мощный в мире ледокол
- Сидеть в СИЗО стало выгодно
- Путин пообещал продолжить чистку губернаторов
Новости раздела
- Юг Приморского края завалят углем c разрешения президента
- Китай готов построить скоростную железную дорогу из Суйфэньхэ во Владивосток
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Китайцы подбросили приморцам пять тонн токсичного арахиса
- Рядом с Приморьем зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
- Северные корейцы продолжат работать в Приморье, но в меньшем количестве
- Загранпаспорта и водительские права серьезно подорожают
- Газовый завод в Хасанском районе начнут строить в 2020 году
- В Приморье будет построен самый мощный в мире ледокол
- Путин потребовал от правительства невозможного?
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться