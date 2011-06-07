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Институт сити-менеджеров с трудом пробивает себе дорогу

07 Июня 2011, 00:58 | Приморье

Дальнегорские депутаты пошли на рекорд. На прошедшем 27 мая заседании они приняли решение в третий раз провести публичные слушания по проекту изменений в городской Устав.

Заколдованным кругом стала для дальнегорских депутатов, а фактически думского коммунистического крыла, идея отменить всенародные выборы городского главы, заменив их избранием высшего должностного лица из депутатского корпуса решением Думы. При этом глава города стал бы одновременно и председателем Думы. В этом случае назначался бы и глава местной администрации, так называемый сити-менеджер.

Депутаты уже дважды выносили этот проект на обсуждение и даже приняли соответствующее решение о внесении таких поправок, преодолев при этом наложенное главой Дальнегорского округа вето. Однако департамент юстиции Приморского края отказал в регистрации изменений как незаконных. И вот депутаты делают третью попытку.

Еще более спорным представляется другой проект изменения Устава. Предлагается отказаться от обязательной публикации принятых правовых актов в газете, заменив их обнародованием - размещением на информационном стенде в помещении администрации, а также на досках для объявлений, расположенных на остановках транспорта.

Ничего не получается с идеей ввести должность сити-менеджера и у Думы Владивостока. На майской сессии дума вновь отложила на неопределенный срок рассмотрение поправок к уставу города, предусматривающих переход от всенародных выборов мэра к назначению сити-менеджера. Инициатор поправки единоросс Дмитрий ПЕНЯЗЬ сказал, что не будет отзывать проект.

С этим вопросом давно что-то не то и в части его партийной поддержки. Известно, что секретарь приморского регионального политсовета «Единой России» ИГОРЬ КОРОЛЕВ высказывался против института сити-менеджеров. Возможно, потому инициатива депутата Пенязя и не может никак попасть в повестку дня, что не согласована в «Единой России».

А та вряд ли вопрос согласует, по крайней мере, в предвыборный период, поскольку известно также неприятие владивостокцами идеи отмены всенародных выборов главы города. Ну, хоть где-то иллюзию выборов надо оставить.

Между тем полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ считает, что в крупных городах мэры должны не избираться, а назначаться депутатами городской думы.

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