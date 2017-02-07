Южная Корея хочет зайти в приморский порт Зарубино

Чтобы получить доступ к российскому зерну

Республика Корея заинтересована в сотрудничестве по проекту Дальневосточного зернового терминала, который группа «Сумма» реализует в порту Зарубино Приморского края. Об этом генеральный консул Республики Корея во Владивостоке ЛИ Сок Пэ заявил во время встречи с гендиректором ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (ДВЗТ» Александром ГОРДЕЕВЫМ.

В ходе встречи обсуждались возможные механизмы взаимодействия и участия южнокорейских производителей и финансовых институтов при строительстве зернового терминала, сообшает «Сумма».

Г-н Ли Сок пэ отметил высокую степень проработки проекта, абсолютную реалистичность его реализации и подтвердил заинтересованность республики Корея в активном участии при строительстве терминала и осуществлении в будущем экспортно-импортных отгрузок через новый зерновой терминал.

Генконсул сообщил о своем намерении в ближайшее время довести до министерства сельского хозяйства, министерства экономики и министерства финансов Республики Корея информацию о возможных перспективах развития двустороннего партнерства.

Участники переговоров также договорились о проведении двусторонних встреч на регулярной основе.

Досье «Золотого Рога»: Управление инвестпроектом в порту Зарубино осуществляет ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (100% дочернее общество АО «Объединенная зерновая компания», ОЗК), которое было учреждено в 2016 году в соответствии с директивой правительства РФ. Строительство ДВЗТ является одним из приоритетных и самым глобальным проектом ОЗК. Его реализация позволит увеличить объем экспортных поставок зерновых культур и продукции их переработки в страны АТР и обеспечивать перспективные транзитные грузопотоки сопредельных стран. АО «ОЗК» создано 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Государству принадлежит 50% плюс одна акция компании, остальные - группе «Сумма».

План приватизации на 2017-2019 годы, одобренный правительством РФ 2 февраля 2017 года, предусматривает прекращение участия РФ в уставном капитале ОЗК.

В Приморье группа «Сумма» контролирует ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток