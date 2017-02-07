Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Южная Корея хочет зайти в приморский порт Зарубино
Чтобы получить доступ к российскому зерну
Республика Корея заинтересована в сотрудничестве по проекту Дальневосточного зернового терминала, который группа «Сумма» реализует в порту Зарубино Приморского края. Об этом генеральный консул Республики Корея во Владивостоке ЛИ Сок Пэ заявил во время встречи с гендиректором ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (ДВЗТ» Александром ГОРДЕЕВЫМ.
В ходе встречи обсуждались возможные механизмы взаимодействия и участия южнокорейских производителей и финансовых институтов при строительстве зернового терминала, сообшает «Сумма».
Г-н Ли Сок пэ отметил высокую степень проработки проекта, абсолютную реалистичность его реализации и подтвердил заинтересованность республики Корея в активном участии при строительстве терминала и осуществлении в будущем экспортно-импортных отгрузок через новый зерновой терминал.
Генконсул сообщил о своем намерении в ближайшее время довести до министерства сельского хозяйства, министерства экономики и министерства финансов Республики Корея информацию о возможных перспективах развития двустороннего партнерства.
Участники переговоров также договорились о проведении двусторонних встреч на регулярной основе.
Досье «Золотого Рога»: Управление инвестпроектом в порту Зарубино осуществляет ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (100% дочернее общество АО «Объединенная зерновая компания», ОЗК), которое было учреждено в 2016 году в соответствии с директивой правительства РФ. Строительство ДВЗТ является одним из приоритетных и самым глобальным проектом ОЗК. Его реализация позволит увеличить объем экспортных поставок зерновых культур и продукции их переработки в страны АТР и обеспечивать перспективные транзитные грузопотоки сопредельных стран. АО «ОЗК» создано 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Государству принадлежит 50% плюс одна акция компании, остальные - группе «Сумма».
План приватизации на 2017-2019 годы, одобренный правительством РФ 2 февраля 2017 года, предусматривает прекращение участия РФ в уставном капитале ОЗК.
В Приморье группа «Сумма» контролирует ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток).
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Южная Корея хочет зайти в приморский порт Зарубино
- В Приморье появится суперпорт в расчете на Китай
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- Первые объекты верфи "Звезда" в Приморье будут запущены уже 2 сентября
- Верфи "Звезда" подыскали итальянского проектировщика
- Японцы планируют построить в Приморье угольный терминал
- Еще одно ключевое предприятие Приморья доработалось до банкротства
- Одному из крупнейших угольных портов Приморья отказали в господдержке
- У Свободного порта Владивосток появилось 8 новых резидентов
- Новая ТОР в Приморье одобрена на высоком уровне
Новости раздела
- Южная Корея хочет зайти в приморский порт Зарубино
- Москвичи налетели на "дальневосточный гектар" Приморья
- В Приморье построят завод домокомплектов по финским и немецким технологиям
- Приморцам может не хватить родной земли
- В Приморье появится суперпорт в расчете на Китай
- Бывший чиновник Приморья задержан за взятку в Крыму
- Москвичи купили в Приморье скотобойню
- В Приморье появятся искусственные участки земли
- Электроэнергия в Приморье подешевеет с 1 июля
- Праворульные автомобили оказались "вне зоны доступа"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль укрепился: такого курса российской валюты не было с лета 2015-го
- Один из штрафов для водителей увеличат в 60 раз
- Выбор "дальневосточного гектара" на территории Владивостока стал главной ошибкой заявителей
- Трутнев пообещает открыть ввоз праворульных автомобилей в Приморье
- Решение районного суда Владивостока ставит под угрозу интересы государства
- Контролеры выявили в торговых сетях Владивостока взрывной рост цен на некоторые продукты (фото)
- В Приморье построят завод домокомплектов по финским и немецким технологиям
- Авиакомпании имеют право не пускать беременных на борт самолетов
- В Приморье на бывшего мэра завели еще одно уголовное дело
- Автобусы Владивостока наводнили волонтеры, собирающие деньги на лечение детей