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"Примтеплоэнерго" может заморозить часть Приморья

06 Декабря 2017, 11:04 | Приморье

Ситуацию взяла на контроль Генпрокуратура

Заместитель генпрокурора РФ Юрий ГУЛЯГИН объявил предостережение и.о. гендиректора КГУП «Примтеплоэнерго» (крупнейшая теплоснабжающая организация Приморья, на 100% принадлежит краю) Федору ЯРОШЕВИЧУ «в связи с допущенным отсутствием на подведомственных объектах необходимого запаса топлива», сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Также предостережение было адресовано главе департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам края, «не принявшей должных мер к надлежащему контролю за деятельностью краевых унитарных предприятий «Примтеплоэнерго» и «Приморский водоканал».

Как сообщала Деловая газета «Золотой рог», с началом зимы в северных районах Приморья из-за нехватки топлива котельные вынуждены были снизить температурный режим. Жители сразу нескольких населенных пунктов пожаловались на холод в квартирах. «Примтеплоэнерго» заявило, что не смогло вовремя закупить необходимое количество топлива для обогрева домов, и вынуждено экономить. Средств не хватило из-за огромных долгов за уже потребленное тепло.

Незадолго до того бывшая глава «Примтеплоэнерго» Алена ГРИГОРЬЕВА была уволена, на ее место был назначен Федор Ярошевич. Позднее г-жу Григорьеву поместили под домашний арест в связи с возбуждением уголовного дела, суть которого не раскрывается. Кроме того, после заявлений жителей о холоде в домах было возбуждено три уголовных дела: одно - по статье «халатность», и два - по фактам оказания некачественных услуг.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: КГУП «Примтеплоэнерго» обслуживает 465 котельных и обеспечивает теплом 29 муниципальных образований края за исключением Большого Камня, Арсеньева, Уссурийска и Тернейского района, протяжённость тепловых сетей – более одной тысячи километров. Кроме этого, предприятие снабжает водой 12 муниципалитетов. Также «Примтеплоэнерго» осуществляет электроснабжение в Тернейском и Красноармейском районах края.На предприятии трудится более 8 тыс. человек.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой рог», Владивосток

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Теги: "Примтеплоэнерго"  прокуратура 



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