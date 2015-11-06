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АО "Восточный Порт" объявило конкурс для дизайнеров Приморья, главный приз – MacBook Air
Участникам необходимо разработать дизайн-проект фирменного стиля базы отдыха «Шепалово»
Крупнейшая стивидорная компания России – АО «Восточный порт» объявило открытый конкурс среди дизайнеров Приморского края на лучший дизайн-проект фирменного стиля культурно-оздоровительного центра «Шепалово», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
К участию в конкурсе приглашаются дизайнеры, имеющие постоянную работу, дизайнеры без постоянного места работы, а также студенты-дизайнеры Приморского края. Возраст участника конкурса не должен превышать 35 лет.
Конкурс проводится в три последовательных этапа:
1. Прием конкурсных работ – 2-22 ноября 2015 года. По окончании первого этапа конкурсная комиссия делает отбор 10 лучших работ, которые проходят во второй этап конкурса – онлайн-голосование.
2. Онлайн-голосование, в результате которого будет определен победитель на приз зрительских симпатий. Имя победителя будет объявлено на торжественном награждении.
3. Защита проектов – авторы 10 лучших работ презентуют свои проекты перед жюри конкурса.
Финал конкурса и торжественное награждение победителя пройдет на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) – точная дата и место будут объявлены позже.
Выбирать самые интересные дизайн-проекты будет экспертное жюри, в составе которого:
1. Жуков Александр Витальевич, представитель ООО «УПК»;
2. Лазарев Анатолий Анатольевич, управляющий директор АО «Восточный Порт»;
3. Представители пресс-службы АО «Восточный Порт»;
4. Шкедов Александр Андреевич, начальник базы отдыха «Шепалово»;
5. Зайцева Татьяна Александровна, член Союза дизайнеров РФ, доцент кафедры дизайна и технологий ВГУЭС;
6. Дмитрий Демиденко, дизайнер и художник векторной графики
Более подробная информация о конкурсе доступна на странице мероприятия http://primamedia.ru/eastport/.
Необходимые материалы (информационная справка о компании Организатора и КОЦ «Шепалово», а также фотографии) доступны на сайте Организатора конкурса www.vostport.ru.
Досье «Золотого Рога»: Культурно-оздоровительный центр «Шепалово» расположен на морском побережье, около мыса Поворотный и бухты Врангеля, в южной части Приморского края и принадлежит АО «Восточный Порт».
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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