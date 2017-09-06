"Билайн" улучшил покрытие сети на трассе Седанка-Патрокл

На данном участке трассы также можно комфортно пользоваться новой мобильной платформой VEON

«Билайн» в рамках проекта по обеспечению связью участников Восточного экономического форума (ВЭФ) ввел в эксплуатацию новые базовые станции в диапазонах 2G и 3G на трассе Седанка-Патрокл. Теперь высокоскоростной мобильный интернет и беспрерывная голосовая связь стали доступны абонентам «Билайн» на участке объездной автодороги.

«Трасса Седанка-Патрокл – важнейшая артерия не только транспортной, но и телекоммуникационной инфраструктуры Владивостока, которая будет активно задействована во время Восточного экономического форума в сентябре этого года. Поскольку трасса имеет сложный рельеф, то абоненты могли испытывать неудобства в виде прерывания сети. По итогу строительства, гости региона и его жители могут пользоваться без прерываний мобильными услугами «Билайн» на всем протяжении дороги от международного аэропорта Владивосток до кампуса Дальневосточного федерального университета», - сказал территориальный управляющий Приморского кластера ПАО «ВымпелКом» Александр ТЕПЛЯКОВ.

Например, на данном участке трассы можно будет комфортно пользоваться новой мобильной платформой VEON. Пользователи VEON смогут общаться, узнавать о скидках и партнерских предложениях, смотреть фильмы и ТВ-каналы на высокой скорости без тарификации для абонентов «Билайн».

В проекте по организации беспрерывной связи на участке трассы Седанка-Патрокл приняли участие все крупные мобильные операторы края. Работа по строительству базовых станций и установке оборудования велась в течение года. На данный момент компания «Билайн» запустила свое оборудование на всех четырех объектах связи.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток