Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Русагро" не хватает рабочих рук в Приморье
Компания из-за этого сдвинула сроки реализации крупного проекта
Группа «Русагро», реализующая крупный агропроект в Приморском крае, столкнулась с нехваткой кадров в регионе, главных специалистов будет привозить из центральной России, заявил гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ на Восточном экономическом форуме (ВЭФЕ).
«Сейчас мы стараемся все по максимуму автоматизировать. За десять лет мы хотим роботизировать (на своих предприятиях – Прим. авт.) треть рабочих мест полностью или частично. Для развития бизнеса в Приморье будем приглашать главных специалистов из других регионов, а 90% сотрудников нанимать на месте», - сказал г-н Басов.
По его словам, основное количество людей требуется для работы в свиноводческом бизнесе, а Приморье испытывает недостаток подготовленных кадров.
Нехватка квалифицированных специалистов для работы на производстве и для строительства объектов привела к тому, что «Русагро» пришлось сдвинуть сроки реализации проекта.
На Восточном экономическом форуме «Русагро» подписала соглашение о строительстве в рамках ТОР «Михайловский» в Приморье животноводческих комплексов мощностью 10 тыс. голов. Соглашение также предусматривает долгосрочную аренду земель для пашни и пастбищ.
Соглашение подписали губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, генеральный директор «Русагро» Максим Басов и заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр КРУТИКОВ.
Досье «Золотого Рога»: «Русагро» является вторым по объему производителем свинины в России с долей 5,3% в 2016 году, третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, пятым по величине производителем майонеза (доля 12,7%), входит в десятку крупнейших переработчиков подсолнечника (с долей 4,5%).
В настоящее время «Русагро» строит в Приморском крае крупный агропромышленный кластер, включающий производство свинины. На первом этапе компания планирует заместить на дальневосточном рынке импортную свинину и свинину, которая поставляется из других регионов России. На следующем этапе реализации проекта «Русагро» планирует начать экспорт продукции, в том числе в Китай. Также компания готова инвестировать минимум $1 млрд в новый проект по переработке молока в Приморье.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Дарькин хочет сам строить рыболовецкие суда
- "Билайн" улучшил покрытие сети на трассе Седанка-Патрокл
- "Русагро" не хватает рабочих рук в Приморье
- В Приморье появится суперпредприятие
- Приморье признали лидером по инвестпривлекательности среди регионов РФ
- В приморском селе Тимофеевка построят завод пеностекольных блоков для малоэтажного строительства
- В Приморье верфь "Звезда" до 1 декабря получит 60 млн рублей
- ВЭФ: проект ВНХК в Приморье будет реализован на китайские деньги
- ВЭФ: в Приморье больше не осталось отработанного топлива с атомных подлодок
- ВЭФ: Путин поручил выделить 60 млрд рублей на модернизацию верфи "Звезда"
Новости раздела
- Дарькин хочет сам строить рыболовецкие суда
- "Билайн" улучшил покрытие сети на трассе Седанка-Патрокл
- "Русагро" не хватает рабочих рук в Приморье
- В Приморье появится суперпредприятие
- В Приморье на взятках погорел крупный чиновник
- В Приморье Вьетнам построит молочную мегаферму
- Путин потребовал строить в портах Приморья не пылящие угольные терминалы
- "Билайн" представил новые тарифы для планшетов и роутеров
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
- "Ростелеком" делает бесплатным Wi-Fi
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков
- Рубль начал стремительно дорожать
- "Аэропорты Регионов" намерены вложить в развитие аэропорта на Камчатке 7,8 млрд рублей
- Владивостокская кольцевая автодорога может уйти под землю
- Во Владивостоке владельцы гаражей лишаются собственности и еще остаются должны
- Россиян избавят от одного налога
- В Приморье на взятках погорел крупный чиновник
- Президента Путина ожидают во Владивостоке в ближайшие часы
- Во Владивостоке появятся японские "умные светофоры"
- В Хабаровском крае планируют открыть туристический информационный центр