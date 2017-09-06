Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье появится суперпредприятие
ВНХК официально стала резидентом ТОР «Нефтехимический»
АО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК) и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение, согласно которому компания получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический».
Документ предусматривает сотрудничество при реализации проекта «Роснефти» по созданию в Приморском крае комплекса ВНХК.
Статус резидента ТОР будет способствовать скорейшей реализации проекта, который станет основой для создания нефтехимического кластера на Дальнем Востоке.
Как отмечает пресс-служба НК «Роснефть», строительство комплекса ВНХК позволит заместить экспорт сырья производством продукции с высокой добавленной стоимостью, поставлять ее на перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечить растущие потребности в моторном топливе внутреннего рынка ДФО, а также будет способствовать развитию инфраструктуры и сопутствующего производства в дальневосточных регионах.
Досье «Золотого Рога»: Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Обеспечение нефтью планируется за счет поставок по отводу от трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Тихий океан» (ВСТО). «Роснефть» договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта ВНХК. В СП «Роснефти» будет принадлежать 60%, доля ChemChina составит 40%. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет около 1,5 трлн рублей. Проект планируется реализовать в две очереди: нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год по нефти и нефтехимия мощностью 3,4 млн тонн в год по сырью.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Дарькин хочет сам строить рыболовецкие суда
- "Билайн" улучшил покрытие сети на трассе Седанка-Патрокл
- "Русагро" не хватает рабочих рук в Приморье
- В Приморье появится суперпредприятие
- Приморье признали лидером по инвестпривлекательности среди регионов РФ
- В приморском селе Тимофеевка построят завод пеностекольных блоков для малоэтажного строительства
- В Приморье верфь "Звезда" до 1 декабря получит 60 млн рублей
- ВЭФ: проект ВНХК в Приморье будет реализован на китайские деньги
- ВЭФ: в Приморье больше не осталось отработанного топлива с атомных подлодок
- ВЭФ: Путин поручил выделить 60 млрд рублей на модернизацию верфи "Звезда"
Новости раздела
- Дарькин хочет сам строить рыболовецкие суда
- "Билайн" улучшил покрытие сети на трассе Седанка-Патрокл
- "Русагро" не хватает рабочих рук в Приморье
- В Приморье появится суперпредприятие
- В Приморье на взятках погорел крупный чиновник
- В Приморье Вьетнам построит молочную мегаферму
- Путин потребовал строить в портах Приморья не пылящие угольные терминалы
- "Билайн" представил новые тарифы для планшетов и роутеров
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
- "Ростелеком" делает бесплатным Wi-Fi
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков
- Рубль начал стремительно дорожать
- "Аэропорты Регионов" намерены вложить в развитие аэропорта на Камчатке 7,8 млрд рублей
- Владивостокская кольцевая автодорога может уйти под землю
- Во Владивостоке владельцы гаражей лишаются собственности и еще остаются должны
- Россиян избавят от одного налога
- В Приморье на взятках погорел крупный чиновник
- Президента Путина ожидают во Владивостоке в ближайшие часы
- Во Владивостоке появятся японские "умные светофоры"
- В Хабаровском крае планируют открыть туристический информационный центр