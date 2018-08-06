Рядом с Приморьем зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Приморский свиноводческий проект «Русагро» уязвим именно с этого направления

На северо-востоке Китае зарегистрирована первая в истории страны вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Ранее глава группы «Русагро» Вадим МОШКОВИЧ говорил, что основную угрозу для свиноводческого проекта группы в Приморье представляет именно биобезопасность. «Китай выращивает 500 млн голов свиней, для них проблема этой болезни практически смертельна. Пока проблема биобезопасности в России не решена, мы не может двигаться на внешние рынки. А это ключевая задача», - считает глава «Русагро».

«Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о регистрации в провинции Ляонин на северо-востоке страны вспышки африканской чумы свиней. Это первая вспышка африканской чумы свиней в Восточной Азии», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Болезнь животных, вызванная АЧС и угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 года. Источником распространения заразного вируса стали пастбища и добавляемые в подкормки пищевые отходы.Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье полностью уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни, из-за чего производители несут экономические потери.

Правительство Китая ввело второй уровень экстренного реагирования. В настоящее время район заражения оцеплен, началось уничтожение поголовья синей, проводятся мероприятия по дезинфекции и обеззараживанию местности. Кроме того, введен запрет на перевозку живых свиней из зараженной местности в другие районы, также запрещен вывоз животных за пределы города Шэньян.

Китай является крупнейшим производителем и потребителем свинины в мире, на данный момент поголовье насчитывает около 500 млн голов. По данным Россельхознадзора, в настоящее время право на поставки свинины в РФ имеют 4 предприятия Китая. Но в последний год поставок не было.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток