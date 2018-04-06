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Банкротить Дальневосточное морское пароходство хотят из Санкт-Петербурга

06 Апреля 2018, 18:49 | Приморье

После ареста братьев Магомедовых на одну из крупнейших компаний Приморья началась атака кредиторов

Для ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) на фоне уголовного преследования основного акционера Зиявудина МАГОМЕДОВА действительно настали тяжелые времена – о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании пароходства банкротом первым заявило ПАО «Управляющая компания «Арсагера» (Санкт-Петербург). Заявление подано в связи с тем, что ДВМП не исполняет решение Арбитражного суда по облигациям.

В конце февраля ДВМП допустило техдефолт, не выплатив обязательства по бондами БО-01 на сумму 6,375 млрд рублей.

УК «Арсагера» управляет паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) и предоставляет услуги индивидуального доверительного управления (ИДУ). Под управлением компании находятся три открытых фонда, два интервальных и один закрытый паевой инвестиционный фонд.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ПАО «ДВМП») в 2017 году увеличило чистый убыток по РСБУ в два раза по сравнению с показателем 2016 года, до 8,616 млрд рублей. Выручка пароходства сократилась в 1,7 раза, до 1,819 млрд рублей. Кредиторская задолженность увеличилась с 168,187 млн рублей на конец 2016 года до 207,819 млн рублей на конец отчетного периода.

ДВМП опубликовало отчетность по РСБУ без аудиторского заключения. «Несмотря на совершение основных аудиторских процедур, группа откладывает публикацию заключения в связи с реструктуризацией существующей финансовой задолженности», - поясняет компания.

На данный момент группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - GHP Group, 17,4% - TPG, 4,9% - East Capital.

Владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед МАГОМЕДОВЫ, а также глава компании «Интэкс» Артур МАКСИДОВ были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: ДВМП  Зиявудин Магомедов  банкротство 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р’19:27, 06.04.2018#

    Там одни придурки на судах работают

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