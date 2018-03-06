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Президент России ознакомился с крупнейшим частным инвестпроектом в портовой отрасли Дальнего Востока
Запуск нового комплекса в «Восточном порту» создаст более 500 дополнительных рабочих мест в Приморье
Проект строительства Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный порт», крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, был представлен президенту РФ Владимиру ПУТИНУ в рамках съезда Союза транспортников России в Москве.
На стенде «Морского и речного транспорта» руководитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Сергей ХРАМАГИН рассказал главе государства о реализации проекта и отметил, что министерство транспорта России активно поддерживает частного инвестора в порту Восточный и конструктивно взаимодействует с ним.
Строительство Третьей очереди синхронизировано с масштабным проектом РЖД по развитию БАМа и Транссибирской магистрали. Общий объем инвестиций угольного портового холдинга ООО «Управляющая портовая компания» составляет более 32 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей - вложения в реконструкцию и расширение парка отправления порожних вагонов и строительство парка приема груженых вагонов станции Находка Восточная ДВЖД. После ввода в эксплуатацию новая железнодорожная инфраструктура парка отправления порожних вагонов будет передана в собственность ОАО «РЖД».
Запуск комплекса создаст более 500 дополнительных рабочих мест в Приморском крае. Выход нового терминала на полную эксплуатационную мощность к 2020 году позволит увеличить грузооборот порта на 20 млн тонн - до 40-45 млн тонн угля в год, что будет способствовать росту экспортного потенциала угольной отрасли России для удовлетворения растущего спроса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
На Третьей очереди, как и на действующем специализированном угольном комплексе «Восточного Порта», предусмотрены очистные сооружения, ветрозащитные установки, укрытые специальным пологом пересыпные станции, закрытое здание вагоноопрокидывателей, оборудованное системой пылеподавления «сухой туман».
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: АО «Восточный порт» в декабре 2016 года стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. В настоящее время в структуру порта входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото АО "Восточный порт"
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