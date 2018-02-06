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Российские военные рассчитывают на новый сверхскоростной вертолет
А пока планируют закупить еще 114 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор»
Российская армия планирует получить на вооружение сверхскоростной вертолет, который может развивать скорость до 400 км/ч, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий БОРИСОВ после совещания в на авиазаводе «Прогресс» в Приморском крае. При этом Министерство обороны РФ планирует закупить еще 114 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» производства арсеньевского авиазавода.
«В планах Министерства обороны в рамках текущей Государственной программы вооружения (2018-2027 гг.) запланирована работа по созданию скоростного вертолета. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 км/ч. Как говорят конструкторы, у них есть технические решения для реализации этой задачи», - сказал Юрий Борисов.
Промышленность, по его слова, готова создать такой вертолет за срок не менее 5-7 лет.
Ранее холдинг «Вертолеты России» подписали с Минобороны РФ контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета (СБВ).
Контракт предусматривает проведение работ по определению технического облика перспективного скоростного боевого вертолета. В работах используется задел, накопленный в ходе выполнения предшествующих научно-исследовательских работ, в том числе результаты летных испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом.
Соглашение рассчитано на два года, по итогам его исполнения должен быть определен облик СБВ и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ.
Юрий РОГОВ. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток
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