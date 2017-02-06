Москвичи налетели на "дальневосточный гектар" Приморья

Из Московского региона за несколько дней поступило почти 700 заявок

На получение «дальневосточного гектара» за несколько дней со старта свободных заявок поступило более 50 тыс. обращений, наибольший спрос имеют участки в Приморье, Якутии и Сахалинской области.

«В уполномоченные органы субъектов ДФО поступило 50 тыс. 930 заявлений, из них - 11 тыс. 551 заявление подано в первые дни февраля с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России», - поясняет Минвостокразвития.

В том числе с начала третьего этапа программы поступило более 1,7 тыс. заявок от жителей Приморья и почти 1,1 тысяч заявок из Хабаровского края.

Из Москвы и Московской области пришла 661 заявка, из Республики Саха (Якутия) - свыше 500, из Санкт-Петербурга – более 200, из Свердловской области – более 100.

При этом, как отмечают в министерстве, достаточно распространены коллективные заявки, которые в перспективе могут привести к созданию новых поселений.

Досье «Золотого Рога»: Федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта (приморцы - в Ханкайском районе). С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона.С 1 февраля 2017 года гектар будет предоставляться всем гражданам РФ, независимо от их места жительства. Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность. Подать заявление на участие можно в управления землями и имуществом муниципальных образований в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.

Власти РФ рассматривают реализацию закона о «дальневосточном гектаре» как одну из мер привлечения населения в регион, в котором в настоящее время проживает 6,2 млн человек.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток